Центральный Китай оказался под водой видео

Проливные дожди вызвали сильные наводнения в некоторых районах центрального Китая, оставив под водой железнодорожные вокзалы и дороги. Около 10 тыс. человек в провинции Хэнань были эвакуированы, сообщает BBC News.

Более десятка городов региона пострадали от наводнения. Население провинции Хэнань эвакуировано в убежища после обильных ливней, вызвавших наводнения. По данным агентства Синьхуа от непогоды пострадало около 145 тыс. местных жителей.

Наводнение разрушило плотину у города Чжэнчжоу. «Из-за сильных дождей уровень воды в водохранилище Гоцзяцзю в районе Эрци города Чжэнчжоу стремительно поднимался. 21 июля в 01:30 по местному времени произошел прорыв плотины», — цитирует ТАСС сообщение телеканала.

Метеобюро провинции Хэнань и города Чжэнчжоу повысили уровень реагирования на ЧС при бедствиях.