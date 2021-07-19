Центральный Китай оказался под водой видео
Проливные дожди вызвали сильные наводнения в некоторых районах центрального Китая, оставив под водой железнодорожные вокзалы и дороги. Около 10 тыс. человек в провинции Хэнань были эвакуированы, сообщает BBC News.
Более десятка городов региона пострадали от наводнения. Население провинции Хэнань эвакуировано в убежища после обильных ливней, вызвавших наводнения. По данным агентства Синьхуа от непогоды пострадало около 145 тыс. местных жителей.
Heavy rains led to flooding in parts of Central China on Tuesday and forced thousands to evacuate pic.twitter.com/QrudURhgnL— Bloomberg Quicktake (@Quicktake) July 20, 2021
Наводнение разрушило плотину у города Чжэнчжоу. «Из-за сильных дождей уровень воды в водохранилище Гоцзяцзю в районе Эрци города Чжэнчжоу стремительно поднимался. 21 июля в 01:30 по местному времени произошел прорыв плотины», — цитирует ТАСС сообщение телеканала.
Метеобюро провинции Хэнань и города Чжэнчжоу повысили уровень реагирования на ЧС при бедствиях.