Проливные дожди вызвали сильные наводнения в некоторых районах центрального Китая, оставив под водой железнодорожные вокзалы и дороги. Около 10 тыс. человек в провинции Хэнань были эвакуированы, сообщает BBC News.

Более десятка городов региона пострадали от наводнения. Население провинции Хэнань эвакуировано в убежища после обильных ливней, вызвавших наводнения. По данным агентства Синьхуа от непогоды пострадало около 145 тыс. местных жителей.