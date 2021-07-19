Водитель, совершившивший дорожно-транспортное происшествие в Низаминском районе Баку, скрылся с места происшествия.

Как сообщает АПА, авария произошла на улице Микаила Алиева.

Согласно информации, автомобиль марки Jeep, водитель которого пока не установлен, врезался в стоящие на обочине автомобили Mercedes и Hyundai. От удара эти автомобили, в свою очередь, столкнулись с автомобилями Range Rover и Mercedes. Водитель автомобиля Jeep, который стал виновником ДТП, скрылся с места происшествия.

К месту происшествия были привлечены сотрудники Управления полиции Низаминского района. Назначена автотехническая экспертиза. Принимаются меры по поимке виновника ДТП.