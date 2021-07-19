Принца Гарри лишат приглашения на юбилей Елизаветы II

Принц Гарри может не получить приглашение на праздничные мероприятия по случаю 70-летия правления его бабушки, королевы Великобритании Елизаветы II. Об этом сообщает газета Daily Mail.

Причиной такого решения со стороны Букингемского дворца может стать публикация скандальных мемуаров герцога Сассекского, в которых он разоблачает британскую королевскую семью. По данным источников газеты, это может стать «последней каплей» для Гарри и его семьи, отношения с которыми уже находятся на грани разрыва.

Сообщается, что члены королевской семьи разгневаны и глубоко разочарованы поступком Гарри — не только из-за самого решения написать книгу подобного формата, но и из-за «явно преднамеренных» сроков публикации. Выход мемуаров принца запланирован на осень следующего года, сразу после юбилея королевы.

Сам Гарри и его соавтор журналист, лауреат Пулитцеровской премии Джон Мерингер уже год пишут мемуары, которые, как пообещал принц, «будут совершенно точным и полностью правдивым отчетом из первых рук о его жизни». И выход этой книги, по словам инсайдеров, может затмить празднование 70-летия королевы на троне, к которому вся семья с нетерпением готовится.