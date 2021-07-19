Эльмир Алиев, отдел спорта 09:52

Сегодня в греческом Пирее в 23:00 по бакинскому времени начнется первый матч 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов между «Олимпиакосом» и «Нефтчи».

Корреспондент haqqin.az в составе журналистской группы, приглашенной «Нефтчи», прибыл в Афины в понедельник вечером рейсом через Стамбул. Сама команда прилетела в тот же день несколькими часами раньше специальным рейсом. Как известно, в пандемийное время УЕФА обязывает клубы летать только чартерами и запрещает брать на борт людей, не имеющих отношения к команде. Поэтому представителям медиа пришлось лететь с пересадкой, что, впрочем, не сильно напрягало: за то время, что COVID-19 бушует на планете, значительно усложнив возможность выезжать за границу, мы явно успели соскучиться по полетам. Греция 14 мая открыла свои границы, но получение шенгенской визы никто не отменял. «Нефтчи» оформил выход во 2-й квалификационный раунд 14 июля. Времени до матча в Пирее оставалось крайне мало. Учитывая ситуацию, посольство Греции в Баку практически за день выдало визы азербайджанским журналистам. Правда, с правом лишь одного въезда в шенгенскую зону, объяснив это пандемией.

Естественно, до вылета был сдан ПЦР-тест на COVID-19, негативный результат которого нужно было предъявить при вылете из Баку и из Стамбула. По прилету в Афины вакцинированным гостям достаточно было показать соответствующий сертификат. Греция, кстати, в отличие от многих других европейских стран, признает и вакцину китайской компании Sinovac, которой привилось большинство вакцинированных в Азербайджане. Однако любого прибывающего в Грецию путешественника, независимо от наличия негативного ПЦР-теста и сертификата о вакцинации, могут выборочно пригласить сдать тест в аэропорту. Отказаться от такого «приглашения» никак нельзя – могут не пустить в страну. Вот и мне, вакцинированному «Синоваком» и имеющему на руках отрицательный тест на коронавирус, было «любезно предложено» пройти в зону для сдачи анализа. Такая участь ждала и большинство коллег из Азербайджана. Хорошо, что наша страна входит в список стран, гражданам которой не нужно отправляться на карантин по прибытии в Грецию. Достаточно заранее заполнить электронную форму уведомления о местонахождении.