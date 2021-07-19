Сестра и теща президента Таджикистана умерли от коронавируса

Умерла сестра президента Таджикистана Эмомали Рахмона - Курбонби Рахмонова. Об этом сообщается на сайте главы государства, пишет «Спутник-Таджикистан».

Уточняется, что сестра Рахмона умерла в день Гурбан байрамы - 20 июля 2021-го. Ей было 64 года.

Причины смерти родственницы политика не называются. По неподтвержденным данным, это может быть коронавирус.

Правительство страны выразило президенту Таджикистана, детям, родным и близким Рахмоновой соболезнования.

Ранее стало известно о смерти тещи Эмомали Рахмона - Узбекби Асадуллоевой. Мать супруги президента Таджикистана Эмомали Рахмона скончалась от коронавируса.

Перед смертью мать жены президента несколько дней была под аппаратом ИВЛ.