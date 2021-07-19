В Агдаме задержали пытавшихся проникнуть на освобожденные территории

Задержаны лица, пытавшиеся незаконно проникнуть на заминированную территорию одного из сел в Агдаме, сообщает пресс-служба МВД Азербайджана.

20 июля, около 16:00, в ходе совместных мероприятий сотрудников Агдамского РОП и военнослужащих Внутренних войск были задержаны трое жителей Агджабединского района, которые пытались незаконно проникнуть на заминированную территорию освобожденного села Чинарлы. Нарушители были приглашены в отдел полиции, где с ними провели профилактическую беседу и объяснили, что мины и неразорвавшиеся боеприпасы представляют угрозу для человеческой жизни.

В отношении задержанных были составлены административные протоколы и направлены в суд Агдамского района.