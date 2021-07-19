Представитель Хаменеи: Я мечтал совершить намаз в Шуше

«Совершить намаз в Шуше было моей мечтой». Об этом журналистам после праздничной молитвы в мечети «Тезепир» по случаю Гурбан байрамы сказал представитель Верховного лидера Ирана сеида Али Хаменеи в Азербайджане ходжат аль-ислам сеид Али Акбар Оджаг Неждад ага, сообщает АПА.

Он сказал, что его мечта уже осуществилась.

«Увидев Шушу, я был очень опечален. Разрушить такой город, захватив его... Так нельзя. Прошу Всевышнего, чтобы он дал нам возможность увидеть наказание оккупантов», - сказал представитель Хаменеи в Азербайджане.