Александр Караваев, автор haqqin.az 12:25

Если очередность Пескова соответствует реальной последовательности тематики для обсуждения, то эта встреча первая после завершения второй карабахской войны, где экономика российско-азербайджанских отношений четко вышла на первый план. В конце текущей недели по поручению Путина ожидается визит в Баку большой делегации российских экспортеров во главе с замглавы Минэкономики РФ Дмитрием Вольвачем. В мероприятиях деловой миссии, которая пройдет под эгидой "РОСЭКСИМБАНКа", примут участие ведущие промышленные компании России. Программа будет включать презентацию новой линейки грузовиков "КАМАЗ", об чем мы писали накануне визита Ильхама Алиева в Москву. В рамках визита могут проясниться интересы российских компаний в сфере постконфликтного восстановления возвращённых территорий. Во всяком случае, по словам российского торгпреда в Азербайджане, есть заявки от компаний, действующих в сферах геологоразведки, автодорожного проектирования и строительства, энергетиков. Возможно, российская группа «Хевел», строящая солнечные станции в СНГ, будет заинтересована участвовать в программе "зелёной генерации" Карабаха.