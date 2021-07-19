Путин и Алиев договорились. И Вольвач спешит в Баку наше послесловие
Первая фраза, которую произнес Путин при встрече с Алиевым, была "Ид мубарак!". Следующей фразой российский президент напомнил о юбилее - 30-летии установления дипломатических отношений в будущем году...
В общем, этого уже достаточно, чтобы охарактеризовать тональность.
Позже пресс-секретарь Путина, Дмитрий Песков, указал, что встреча длилась около двух часов. Президенты обсудили вопросы экономического сотрудничества, борьбы с коронавирусом, совместное производство вакцин, а также окончательное урегулирование армяно-азербайджанского конфликта.
Если очередность Пескова соответствует реальной последовательности тематики для обсуждения, то эта встреча первая после завершения второй карабахской войны, где экономика российско-азербайджанских отношений четко вышла на первый план.
В конце текущей недели по поручению Путина ожидается визит в Баку большой делегации российских экспортеров во главе с замглавы Минэкономики РФ Дмитрием Вольвачем.
В мероприятиях деловой миссии, которая пройдет под эгидой "РОСЭКСИМБАНКа", примут участие ведущие промышленные компании России. Программа будет включать презентацию новой линейки грузовиков "КАМАЗ", об чем мы писали накануне визита Ильхама Алиева в Москву.
В рамках визита могут проясниться интересы российских компаний в сфере постконфликтного восстановления возвращённых территорий. Во всяком случае, по словам российского торгпреда в Азербайджане, есть заявки от компаний, действующих в сферах геологоразведки, автодорожного проектирования и строительства, энергетиков. Возможно, российская группа «Хевел», строящая солнечные станции в СНГ, будет заинтересована участвовать в программе "зелёной генерации" Карабаха.
Но, видимо, главный субъект российского вклада в программы восстановления - это работа РЖД на участке в Зангезурском коридоре. Во вступительной части встречи президентов Ильхам Алиев привел пример МТК "Север-Юг" как один из примеров динамично развивающегося совместного проекта.
В конце апреля, в ходе заседания Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству двух стран, были озвучены следующие цифры: в 2020 году объем грузоперевозок по коридору вырос более чем на 15% по сравнению с 2019 годом. Объем грузоперевозок по железной дороге увеличился почти на 23%, по автомобильному транспорту рост составил около 14%. В первом квартале 2021 года объем грузов, перевезенных по азербайджанскому участку коридора, вырос ещё на 23,5%. Кроме того, на 11% увеличилась загрузка российскими грузами Ж/Д магистрали Баку - Тбилиси - Карс. В целом Россия будет уделять все более пристальное внимание развитию трансвидовых ответвлений МТК "Север-Юг" в сторону Турции, Пакистана, и Афганистана.
Проект по производству в Азербайджане российских вакцин от SARS-CoV-2 также под контролем двух президентов. Вероятнее всего, он будет развиваться на мощностях совместного с "Р-Фарм" предприятия. Об этом мы тоже писали в ходе недавнего визита в Баку главы Минздрава РФ.
В принципе, развитие технологий в рамках общего регионального экономического пространства - важнейшая стратегическая задача на годы вперёд. Поэтому не случайно Ильхам Алиев упомянул, что уже более тридцати тысяч азербайджанских студентов обучаются в пространстве российской науки и русского языка: около 15 тысяч студентов азербайджанцев в российских вузах, порядка 16 тысяч в самом Азербайджане на отделениях русского языка и около тысячи в двух азербайджанских филиалах российских вузов - МГУ и Медицинского университета им. Сеченова.
"Так что вот такая большая когорта азербайджанской молодёжи, уже связанная с Россией языком, общением, образованием. Я думаю, что это очень важно в деле передачи нашего опыта подрастающему поколению" - эта фраза Алиева о подготовке технологической и управленческой элиты, наверное, лучшим образом характеризует перспективы российско-азербайджанских отношений.