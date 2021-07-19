«Это десятые учения Agile Spirit. Впервые они проводились в Грузии в 2011 году и являются учениями морской пехоты США в Европе и грузинских вооруженных сил», - так говорится в пресс-релизе.

Военные маневры в том или ином регионе всегда привлекают внимание политиков и экспертов, которые анализируют цели и масштаб учений воинских подразделений. Haqqin.az стало известно, что с 26 июля по 6 августа на территории Грузии пройдут международные учения Agile Spirit 2021 («Проворный дух» - ред.). План этих военных игр обнародовало Европейское командование вооруженных сил США.

Интересно, что в маневрах примут участие более 2,5 тысячи военнослужащих из 15 стран: это Грузия, Эстония, Латвия, Литва, Германия, Польша, Румыния, Испания, Турция, Украина, Италия и Азербайджан. Как видно, подавляющее большинство участников прибудет на учения из стран - членов НАТО.

Большую часть контингента, участвующего в маневрах, составят грузинские военные - около 1600 солдат и офицеров, примерно 700 военнослужащих прибудут на учения из европейских воинских частей США.

Грузинские подразделения — это часть национальной гвардии армии Грузии. Американцы прибудут из состава армии США в Европе и Африке, в том числе морские пехотинцы, сухопутная пехота из дивизии состава авиабригады. В учения включатся также американские военные из военно-морских сил и подразделения специальных операций.

Как сообщается на сайте командования, учения будут проходить на уровне бригад — произойдут совместные действия подразделений с боевыми стрельбами в составе батальонов.

«Agile Spirit повышает готовность и оперативную совместимость сил США, Грузии, союзников и региональных партнеров», - подчеркивается в распространенном документе командования.

Лейтмотив учений - «Сила через партнерство».

Это первые учения, когда на грузинском тренировочном полигоне в Сорта воздушные операции будут комбинированы с участием военных Грузии, США, Великобритании, Румынии и Польши. А всего маневры будут происходить в пяти местах на территории Грузии.

Учения стартуют 26 июля с торжественной церемонии открытия на авиабазе в Сенаки, а завершатся 6 августа — на тренировочном полигоне в Орфоло.