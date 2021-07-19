Военно-морские сигналы Пекину – серьезное предупреждение наш обзор
Регион Южно-Китайского моря, как неоднократно сообщал haqqin.az, все чаще становится предметом, а точнее, источником новостей и публикаций в мировой прессе.
Во вторник Великобритания заявила, что будет на постоянной основе держать два военных корабля в водах Азии. Это произойдет после того, как в сентябре авианосец Queen Elizabeth и корабли сопровождения отправятся в Японию через море, где Китай борется за влияние с США и Японией.
Планы высокопоставленного визита авианосной ударной группы появляются в связи с углублением и без того прочных связей Лондона с Токио в сфере безопасности. Как известно, Япония в последние месяцы выражает растущую тревогу по поводу территориальных амбиций Китая в регионе, включая Тайвань.
«После первого развертывания ударной группы Соединенное Королевство с конца этого года навсегда направит в регион два корабля», - заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес в совместном заявлении в Токио со своим японским коллегой Нобуо Киши.
По словам Киши, после прибытия в Японию Queen Elizabeth и корабли сопровождения разделятся и осуществят отдельные портовые заходы в США, а также в японские военно-морские базы на Японском архипелаге.
Близкий союзник Соединенных Штатов, Япония является территорией с самой большой концентрацией американских вооруженных сил за пределами США, включая корабли, самолеты и тысячи морских пехотинцев.
Британский авианосец, на борту которого находятся истребители-невидимки F-35B, во время своего первого рейса пришвартуется в Йокосуке, где базируется командование японского флота и военный корабль USS Ronald Reagan, единственный передовой авианосец США.
У британских кораблей не будет постоянной базы, сказал представитель британского посольства в Токио, когда его спросили, из каких портов будут действовать корабли Королевского флота.
Эскадра во главе с Queen Elizabeth состоит из двух эсминцев, двух фрегатов, а также двух вспомогательных судов и кораблей из США и Нидерландов.
Корабли придут в Японию через Южно-Китайское море, на части которого претендуют Китай и страны Юго-Восточной Азии. Военный флот союзников сделает остановки в Индии, Сингапуре и Южной Корее.
Еще одним признаком растущего регионального интереса Великобритании к Южно-Китайскому морю является то, что министр Б. Уоллес, который отправился в Японию с делегацией военачальников, сказал, что Великобритания также в конечном итоге развернет здесь Littoral Response Group, подразделение морской пехоты, обученное выполнять миссии, включая эвакуацию и антитеррористические операции.
Происходящее еще раз показывает, что этот регион продолжает оставаться потенциально горячей точкой, где схлестываются интересы не только государств Южно-Китайского моря, но и мировых игроков, включая такие мощные державы, как США и Великобритания. Очевидно, что так называемые военно-морские сигналы Пекину с их стороны — серьезное предупреждение.