Во вторник Великобритания заявила, что будет на постоянной основе держать два военных корабля в водах Азии. Это произойдет после того, как в сентябре авианосец Queen Elizabeth и корабли сопровождения отправятся в Японию через море, где Китай борется за влияние с США и Японией.

Регион Южно-Китайского моря, как неоднократно сообщал haqqin.az, все чаще становится предметом, а точнее, источником новостей и публикаций в мировой прессе.

Планы высокопоставленного визита авианосной ударной группы появляются в связи с углублением и без того прочных связей Лондона с Токио в сфере безопасности. Как известно, Япония в последние месяцы выражает растущую тревогу по поводу территориальных амбиций Китая в регионе, включая Тайвань.

«После первого развертывания ударной группы Соединенное Королевство с конца этого года навсегда направит в регион два корабля», - заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес в совместном заявлении в Токио со своим японским коллегой Нобуо Киши.

По словам Киши, после прибытия в Японию Queen Elizabeth и корабли сопровождения разделятся и осуществят отдельные портовые заходы в США, а также в японские военно-морские базы на Японском архипелаге.

Близкий союзник Соединенных Штатов, Япония является территорией с самой большой концентрацией американских вооруженных сил за пределами США, включая корабли, самолеты и тысячи морских пехотинцев.

Британский авианосец, на борту которого находятся истребители-невидимки F-35B, во время своего первого рейса пришвартуется в Йокосуке, где базируется командование японского флота и военный корабль USS Ronald Reagan, единственный передовой авианосец США.

У британских кораблей не будет постоянной базы, сказал представитель британского посольства в Токио, когда его спросили, из каких портов будут действовать корабли Королевского флота.

Эскадра во главе с Queen Elizabeth состоит из двух эсминцев, двух фрегатов, а также двух вспомогательных судов и кораблей из США и Нидерландов.

Корабли придут в Японию через Южно-Китайское море, на части которого претендуют Китай и страны Юго-Восточной Азии. Военный флот союзников сделает остановки в Индии, Сингапуре и Южной Корее.