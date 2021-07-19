Греки, которые болеют за «Нефтчи»: «Ненавижу «Олимпиакос»! Удачи Азербайджану!»
Афинское утро. Подхожу к кассе магазинчика рядом с отелем, куда зашел, чтобы запастись питьевой водой на весь жаркий денек.
- Откуда вы? – спрашивает кассирша, поняв, что греческим я не владею.
- Из Азербайджана.
- Из Азербайджана? – девушка явно удивлена.
- Да, сегодня тут «Олимпиакос» играет с нашим чемпионом «Нефтчи».
- Ненавижу «Олимпиакос»! Мерзкая, противная команда… - говорит она и при этом улыбается.
- Вы, наверное, болельщица «Панатинаикоса» (еще один большой афинский клуб – ред.)?
- Да, точно! Поэтому удачи сегодня Азербайджану. И будьте осторожны: этот «Олимпиакос» очень везучий! – еще больше расплывается в улыбке кассирша, выдавая мне чек.
«Олимпиакос», может, и везуч. Но еще «Олимпиакос» силен и опытен. 46-кратный чемпион Греции трижды за последние пять сезонов играл на групповом этапе Лиги чемпионов. И это с учетом того, что у Греции нет прямой путевки в группу главного еврокубка – чемпиону этой страны приходится ежегодно, как и нам, проходить через отборочное сито.
«Олимпиакос» - явный фаворит противостояния с «Нефтчи». Но, возможно, именно в этом и кроется шанс бакинской команды. Если в играх с тбилисским «Динамо» в 1-м раунде статус чемпиона Азербайджана обязывал команду Самира Абасова хотя бы пытаться играть первым номером (правда, это получалось далеко не всегда), то как минимум в первом матче с «Олимпиакосом» никто не бросит камень в «нефтяников», если они сыграют от обороны, на контратаках. Именно так «Нефтчи» играл в прошлом сезоне с «Карабахом». «Олимпиакос», конечно, сильнее агдамского клуба, но все же хочется верить, что шансы забить у «Нефтчи» сегодня будут.
Чемпион Азербайджана в этом сезоне уже провел два официальных матча, тогда как «Олимпиакос» играл только контрольные встречи. Грекам нужно будет время на раскачку. Возможно, физическое состояние команды из Пирея пока не на должном уровне. Главное для «Нефтчи» - не дрогнуть от имени и статуса соперника, не пропустить быстрый гол, который придаст не полностью готовому сопернику еще большую уверенность в собственных силах.
На предматчевой пресс-конференции Самир Абасов сказал, что «Нефтчи» сделает все, чтобы ответная игра в Баку, намеченная на 28 июля, не превратилась в пустую формальность. Но дал понять, что поражение от «Олимпиакоса» по сумме двух встреч уж точно не станет трагедией, ибо у «Нефтчи» в августе будет еще два шанса для попадания в групповой этап еврокубков.
Напомним, в случае поражения от «Олимпиакоса» «Нефтчи» отправится в 3-й раунд Лиги Европы, где сыграет с проигравшим в паре 2-го раунда Лиги чемпионов «Мальме» (Швеция) – ХИК (Финляндия). Если вдруг и тут будет неудача, то чемпион Азербайджана перекочует в раунд плей-офф Лиги конференций, где также встретится с кем-то из неудачников квалификационных раундов Лиги чемпионов.
Нужно выиграть одно противостояние из трех, чтобы гарантировать себе место в групповом турнире как минимум Лиги конференций. Так что у «Нефтчи» целых три шанса для того, чтобы спустя девять лет вновь попасть в группу. Уж одной из трех попыток бакинская команда обязана воспользоваться. Но это не значит, что на игры с «Олимпиакосом» нужно махнуть рукой, как на безнадежные. Надо постараться дать бой и ждать своего шанса, который обязательно будет. И, чем черт не шутит, почему бы не оформить путевку в групповой этап уже 28 июля, после ответной игры с «Олимпиакосом» в Баку? А дальше спокойно играть со словенской «Мурой» либо с болгарским «Лудогорцем», не покидая Лиги чемпионов…