Греки, которые болеют за «Нефтчи»: «Ненавижу «Олимпиакос»! Удачи Азербайджану!»

- Да, точно! Поэтому удачи сегодня Азербайджану. И будьте осторожны: этот «Олимпиакос» очень везучий! – еще больше расплывается в улыбке кассирша, выдавая мне чек.

«Олимпиакос», может, и везуч. Но еще «Олимпиакос» силен и опытен. 46-кратный чемпион Греции трижды за последние пять сезонов играл на групповом этапе Лиги чемпионов. И это с учетом того, что у Греции нет прямой путевки в группу главного еврокубка – чемпиону этой страны приходится ежегодно, как и нам, проходить через отборочное сито.

«Олимпиакос» - явный фаворит противостояния с «Нефтчи». Но, возможно, именно в этом и кроется шанс бакинской команды. Если в играх с тбилисским «Динамо» в 1-м раунде статус чемпиона Азербайджана обязывал команду Самира Абасова хотя бы пытаться играть первым номером (правда, это получалось далеко не всегда), то как минимум в первом матче с «Олимпиакосом» никто не бросит камень в «нефтяников», если они сыграют от обороны, на контратаках. Именно так «Нефтчи» играл в прошлом сезоне с «Карабахом». «Олимпиакос», конечно, сильнее агдамского клуба, но все же хочется верить, что шансы забить у «Нефтчи» сегодня будут.

Чемпион Азербайджана в этом сезоне уже провел два официальных матча, тогда как «Олимпиакос» играл только контрольные встречи. Грекам нужно будет время на раскачку. Возможно, физическое состояние команды из Пирея пока не на должном уровне. Главное для «Нефтчи» - не дрогнуть от имени и статуса соперника, не пропустить быстрый гол, который придаст не полностью готовому сопернику еще большую уверенность в собственных силах.