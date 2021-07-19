Выбрана столица Олимпийских игр 2032 года

Австралийский Брисбен выбран столицей летних Олимпийских игр 2032 года. Об этом сообщается в Twitter Международного олимпийского комитета (МОК).

Решение принято в ходе голосования на сессии МОК в Токио. Брисбен был единственным кандидатом на проведение Игр. Ранее из борьбы за право принять Игры-2032 выбыли китайские города Чэнду и Чунцин, столица Катара Доха, венгерский Будапешт, немецкий регион Рейн-Рур, а также корейский Сеул совместно с Пхеньяном.

Австралия дважды принимала Олимпийские игры. Олимпиада проходила в 1956 году в Мельбурне и в 2000-м в Сиднее.

Летние Олимпийские игры 2020 года перенесены на год из-за пандемии коронавируса. Они начнутся 23 июля в Токио и продлятся до 8 августа.