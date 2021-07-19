Кремль приветствует посредничество Евросоюза между Азербайджаном и Арменией в рамках "10 ноября"

Россия готова приветствовать посреднические усилия стран ЕС в переговорах по Нагорному Карабаху, если они поспособствуют имплементации имеющихся договоренностей. Об этом заявил в среду журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

"Если посреднические усилия несут стабильность, предсказуемость и помогают в имплементации существующих договоренностей, то их можно только приветствовать. В целом работа в этом направлении идет неплохо", - сказал Песков в ответ на просьбу прокомментировать звучащие из стран ЕС заявления о намерениях попасть в трехсторонний формат переговоров по Нагорному Карабаху.