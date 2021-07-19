И Макрона прослушивали с помощью Pegasus
Иностранные спецслужбы могли вести прослушку телефона президента Франции Эмманюэля Макрона с помощью израильской программы Pegasus. Об этом сообщает газета Le Mondе.
Предполагаемую прослушку вели в 2019 году спецслужбы Марокко. Вместе с главой государства могли прослушиваться номера премьер-министра Эдуара Филипа и четырнадцати французских министров.
По данным проекта Forbidden Stories, который координировал расследование журналистов из 17 медиа, телефоны президента Франции Эмманюэля Макрона, а также ключевых членов правительства — от бывшего премьер-министра Эдуара Филиппа до главы МИД страны Жан-Ива Ле Дриана — могли быть взломаны при помощи израильского ПО Pegasus. В 2019 году марокканские спецслужбы могли не только прослушать разговоры политиков, но и получить полный доступ к их устройствам, включая сообщения в мессенджерах, использующих продвинутые алгоритмы шифрования.
«Если факт взлома телефонов подтвердится, то это, безусловно, очень серьезно. Мы подробно изучим расследование, опубликованное в СМИ», — говорится в коммюнике, опубликованном Елисейским дворцом во вторник, 20 июля.
Как отмечает Le Monde, понять, удалось ли хакерам получить данные с устройства, невозможно выяснить без физического доступа к телефону. Журналисты смогли лишь ознакомиться со списком из 50 тысяч номеров, которые могли быть взломаны израильским Pegasus.
«Марокко должно предоставить Франции и правительству объяснения», — заявил в эфире France Info депутат и бывший министр экологии Франсуа Де Рюжи.
Разработчики израильской системы Pegasus заявили, что президент Франции «никогда не был целью программы, а клиенты компании никогда не просили получить доступ к его данным». На чем именно основывается такое утверждение, в Pegasus не уточнили — ранее в компании говорили, что не обладают подобными сведениями о собственных клиентах.
В Марокко заявили, что опубликованные в СМИ факты являются ложными, а спецслужбы королевства не просили Pegasus о помощи в слежке за французским правительством. При этом, по данным Washington Post, жертвой шпионажа мог стать и сам король Марокко Мухаммед VI, а также представители королевской семьи.