И Макрона прослушивали с помощью Pegasus

Предполагаемую прослушку вели в 2019 году спецслужбы Марокко. Вместе с главой государства могли прослушиваться номера премьер-министра Эдуара Филипа и четырнадцати французских министров.

По данным проекта Forbidden Stories, который координировал расследование журналистов из 17 медиа, телефоны президента Франции Эмманюэля Макрона, а также ключевых членов правительства — от бывшего премьер-министра Эдуара Филиппа до главы МИД страны Жан-Ива Ле Дриана — могли быть взломаны при помощи израильского ПО Pegasus. В 2019 году марокканские спецслужбы могли не только прослушать разговоры политиков, но и получить полный доступ к их устройствам, включая сообщения в мессенджерах, использующих продвинутые алгоритмы шифрования.

«Если факт взлома телефонов подтвердится, то это, безусловно, очень серьезно. Мы подробно изучим расследование, опубликованное в СМИ», — говорится в коммюнике, опубликованном Елисейским дворцом во вторник, 20 июля.

Как отмечает Le Monde, понять, удалось ли хакерам получить данные с устройства, невозможно выяснить без физического доступа к телефону. Журналисты смогли лишь ознакомиться со списком из 50 тысяч номеров, которые могли быть взломаны израильским Pegasus.

«Марокко должно предоставить Франции и правительству объяснения», — заявил в эфире France Info депутат и бывший министр экологии Франсуа Де Рюжи.