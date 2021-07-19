Пересажено искусственное сердце за 150 тысяч долларов

Компания Carmat объявила, что произведенный ею искусственный «мотор» человека был имплантирован итальянскому пациенту. Искусственные сердца, которые могут стать спасением для тех, кто страдает от смертельной сердечной недостаточности, поступили в продажу в Европе после того, как устройства французской компании Carmat получили одобрение регулирующих органов.

Проблема пересадки человеческих органов все еще является актуальной в медицинской науке и практике. Создание искусственных органов и их трансплантация все еще не стали рутинной повседневной практикой, хотя опыт в этом накоплен немалый. Но вот пришло сообщение — французская компания впервые продала искусственное сердце модели Aeson.

Об этом сообщило агентство Reuters. Сердце-заменитель было приобретено у компании Carmat для пациента из Италии. Цена операции — более 150 тысяч евро, что, понятно, не каждому больному сердечнику по карману. Потому сложную процедуру в данном случае оплатила региональная система здравоохранения.

При этом пациент-донор получил временное сердце, а не постоянное, которое будет работать у него в груди несколько месяцев, пока он будет ждать трансплантации живого органа.

Устройство французского производства предназначено для имитации настоящего сердца с использованием биологических материалов и датчиков. При весе 900 граммов и питании от батареек он, по сути, действует как механический насос для регулирования кровотока.

«Идея этого сердца, родившегося почти 30 лет назад, заключалась в создании устройства, которое заменит трансплантаты сердца, устройства, которое физиологически работает как человеческое сердце, которое пульсирует, саморегулируется и совместимо с кровью», - сказал сообщил генеральный директор Carmat Стефан Пиат.

Но на данный момент он одобрен только как временный имплант для тех, кто ожидает пересадки сердца.

Сердечные заболевания являются основной причиной смерти во всем мире, а нехватка доноров для трансплантации - распространенная проблема. По некоторым оценкам, около 2000 пациентов с бивентрикулярной сердечной недостаточностью находятся в списках ожидания трансплантации по всей Западной Европе.