Согласно распоряжению президента Азербайджана, Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева, продолжаются мероприятия по всестороннему обеспечению и организации службы войск, дальнейшему улучшению социально-бытовых условий подразделений, дислоцированных на освобожденных территориях.

Как сообщает Минобороны, в целях организации боевого дежурства и службы войск на высоком уровне, а также обеспечения личного состава надлежащими бытовыми условиями на территории Ходжавендского района введены в эксплуатацию две новые воинские части модульного типа, оснащенные современным оборудованием.

Отметим, что служебные помещения в комплексах оснащены кондиционерами, мебелью, современными санитарными узлами, постельными принадлежностями, кухонным оборудованием, генераторами.

Командир воинского объединения генерал-майор Маис Бархударов передал личному составу поздравления Верховного Главнокомандующего и министра обороны по случаю открытия новых воинских частей и Гурбан байрамы, пожелал успехов на службе. Группе военнослужащих, отличившихся на службе, были вручены ценные подарки.

Строительство новых воинских частей продолжается в плановом порядке и на других освобожденных территориях.