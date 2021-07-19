В Астаре исполнительная власть и полиция сорвали обручение 16-летней девушки

Появилась информация о проведении церемонии помолвки жительницы села Рудакянар Астаринского района Сумайи Мамедовой (2005 г.р.) с мужчиной, который старше ее на 14 лет.

Как сообщила южному бюро АПА заместитель главы Исполнительной власти Астаринского района, заведующая отделом по общественно-политическим и гуманитарным вопросам Фирангиз Садыхова, представитель ИВ в селе Рудакянар, представители комиссии по делам несовершеннолетних и сотрудники районного отдела полиции посетили дом Азада Мамедова, где планировалось проведение церемонии помолвки.

В результате помолвка была предотвращена. Проведены профилактические беседы с С.Мамедовой и ее родителями.

Документы по факту направлены в Астаринскую районную прокуратуру.