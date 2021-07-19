Путин благодарит Алиева за компромисс. Но каков лимит компромиссов у Азербайджана? аналитическая выкладка азербайджанского политолога
«При посредничестве президента России Владимира Путина между Азербайджаном и Арменией были подписаны заявления 10 ноября и 11 января. Кремль спас Армению и карабахских сепаратистов от тяжелого поражения, выступив 9 ноября с посреднической миссией, предусматривающей прекращение активных боевых действий. Россия - единственная держава, чью посредническую миссию, в силу совокупности политико-исторических и геоэкономических факторов, принимают как премьер-министр Армении, так и президент Азербайджана. Что укрепляет и подчеркивает особый статус России в карабахском урегулировании». Как сообщает haqqin.az, об этом говорится в аналитической выкладке главы мозгового центра «Атлас» Эльхана Шахиноглу.
После обнародования результатов парламентских выборов в Армении отпраздновавший победу Никол Пашинян не преминул возможностью воспользоваться приглашением в Москву для рабочей встречи с президентом России Владимиром Путиным. По мнению аналитика, Кремль весьма деликатен, поддерживая баланс в отношениях с обеими сторонами конфликта, ибо на сей раз Владимир Путин пригласил азербайджанского лидера Ильхама Алиева посетить Москву с рабочим визитом.
«Поздравивший Ильхама Алиева с Гурбан байрамы Владимир Путин напомнил о 30-летии установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Россией в следующем году. Вместе с тем президент России выразил удовлетворение уровнем экономического сотрудничества России с Азербайджаном, а затем перешел к главной теме переговоров - ситуации вокруг карабахского урегулирования», - пишет аналитик.
«Разумеется, одним из самых важных вопросов остается вопрос урегулирования ситуации в регионе. Знаю, что вы уделяете ему, разумеется, большое внимание, значение. И хочу вас поблагодарить за то, что находятся компромиссные решения. Они всегда самые сложные. Но если мы хотим, а мы все хотим урегулирования, то должны идти по этому пути. До сих пор нам удавалось это делать», - сказал Путин в самом начале встречи с азербайджанским коллегой в Кремле.
Что же этим хотел сказать Путин, выражая благодарность Алиеву за выработку компромиссного подхода к решению проблем? О каких компромиссах идет речь - задается вопросом Эльхан Шахиноглу.
По его мнению, самым большим компромиссом со стороны Азербайджана является то, что Баку не усиливает давление на капитулировавшую Армению, дабы заставить ее подписать окончательный мирный договор.
«Список требований Азербайджана хорошо известен: Лачинский коридор должен перейти под контроль Азербайджана, а карабахские сепаратисты - разоружены, семь оккупированных сел в Газахском районе и одно в Нахчыване должны быть возвращены Азербайджану и, наконец, Армения не должна чинить препятствий реализации важнейшего пункта мирного соглашения от 10 ноября – открытию Зангезурского коридора. Еще один компромисс со стороны Азербайджана – хладнокровная реакция на провокации армянской армии, обстреливающей в последние дни Агдам, Шушу, Кельбаджар, Нахчыван и Товуз. В свою очередь, Никол Пашинян вопреки взятым на себя обязательствам, всячески затягивает начало работ по реализации транспортного коридора. Видимо, и Россия понимает, что у Азербайджана есть лимит для компромиссов. И поэтому благодарит за сдержанность», - заявил аналитик.
«И конечно же, тема постконфликтной ситуации в регионе. Я хотел бы выразить вам благодарность за постоянное внимание к этому вопросу, личное участие в решении очень важных и чувствительных вопросов. Мы с вами находимся в постоянном контакте за прошедшие 8 месяцев после окончания военных действий. Думаю, что наше личное общение и в Москве в январе и по телефону сыграло очень важную роль в деле стабилизации ситуации. Мы настроены решительно на то, чтобы постконфликтный период протекал максимально безболезненно. Думаю, общими усилиями нам это удается», - заявил в своей ответной речи на встрече с Владимиром Путиным президент Ильхам Алиев.
«В своей речи глава азербайджанского государства как бы выражает свою надежду на активизацию посреднической миссии России, которая должна оказать максимальное давление на Армению. Ильхам Алиев несколько раз упоминает выражение «постконфликтный период». Для Азербайджана этот период означает подписание мирного соглашения, признание Арменией территориальной целостности Азербайджана, делимитацию и демаркацию границ и претворение в жизнь усилий по реинтеграции Карабаха.
Очередной задачей правительства Азербайджана станет полное обеспечение правопорядка в Карабахе. И в этом процессе исключительная роль принадлежит правоохранительным и силовым органам страны. Российские же миротворческие силы обеспечат безболезненный переход к завершающей стадии реинтеграции постконфликтного региона. И поэтому лимит компромиссов со стороны Азербайджана истекает», - полагает аналитик.