«При посредничестве президента России Владимира Путина между Азербайджаном и Арменией были подписаны заявления 10 ноября и 11 января. Кремль спас Армению и карабах ских сепаратистов от тяжелого поражения, выступив 9 ноября с посреднической миссией, предусматривающей прекращение активных боевых действий. Россия - единственная держава, чью посредническую миссию, в силу совокупности политико-исторических и геоэкономических факторов, принимают как премьер-министр Армении, так и президент Азербайджана . Что укрепляет и подчеркивает особый статус России в карабах ском урегулировании». Как сообщает haqqin.az, об этом говорится в аналитической выкладке главы мозгового центра «Атлас» Эльхана Шахиноглу.

После обнародования результатов парламентских выборов в Армении отпраздновавший победу Никол Пашинян не преминул возможностью воспользоваться приглашением в Москву для рабочей встречи с президентом России Владимиром Путиным. По мнению аналитика, Кремль весьма деликатен, поддерживая баланс в отношениях с обеими сторонами конфликта, ибо на сей раз Владимир Путин пригласил азербайджанского лидера Ильхама Алиева посетить Москву с рабочим визитом.

«Поздравивший Ильхама Алиева с Гурбан байрамы Владимир Путин напомнил о 30-летии установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Россией в следующем году. Вместе с тем президент России выразил удовлетворение уровнем экономического сотрудничества России с Азербайджаном, а затем перешел к главной теме переговоров - ситуации вокруг карабахского урегулирования», - пишет аналитик.

«Разумеется, одним из самых важных вопросов остается вопрос урегулирования ситуации в регионе. Знаю, что вы уделяете ему, разумеется, большое внимание, значение. И хочу вас поблагодарить за то, что находятся компромиссные решения. Они всегда самые сложные. Но если мы хотим, а мы все хотим урегулирования, то должны идти по этому пути. До сих пор нам удавалось это делать», - сказал Путин в самом начале встречи с азербайджанским коллегой в Кремле.

Что же этим хотел сказать Путин, выражая благодарность Алиеву за выработку компромиссного подхода к решению проблем? О каких компромиссах идет речь - задается вопросом Эльхан Шахиноглу.

По его мнению, самым большим компромиссом со стороны Азербайджана является то, что Баку не усиливает давление на капитулировавшую Армению, дабы заставить ее подписать окончательный мирный договор.