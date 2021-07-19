Армения отказалась от НАТО

Армянские военнослужащие не поедут на учения НАТО в Грузию. Об этом сообщили Sputnik Армения в Минобороны республики.

Десятые по счету многонациональные военные учения Agile Spirit 2021 ("Проворный дух") под эгидой Североатлантического альянса состоятся с 26 июля по 6 августа. Ранее пресс-служба НАТО сообщила о планирующихся учениях, в которых, кроме Грузии и Соединенных Штатов, примут участие военнослужащие 13 стран НАТО и партнерских государств альянса, включая Азербайджан.

В прошлом Армения неоднократно участвовала в военных тренировках, проводимых НАТО на территории Грузии.