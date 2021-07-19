В полицию поступила оперативная информация о незаконном хранении огнестрельного оружия жителем Мингячевира Хатаем Рустамовым.

Как сообщили haqqin.az в Шекинском региональном отделении пресс-службы МВД, в результате принятия неотложных мер мужчина был задержан, когда ехал на автомобиле «Нива» по городу.

При осмотре автомобиля, которым он управлял, было обнаружено и изъято ружье с обрезанным стволом и прикладом.

Возбуждено уголовное дело, ведется следствие.