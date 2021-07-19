Азербайджанские клубы забили грекам больше, чем пропустили Приятная статистика к матчу «Олимпиакос» - «Нефтчи»
Сегодня в 23:00 по бакинскому времени чемпион Азербайджана «Нефтчи» выйдет на первый матч 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов против греческого «Олимпиакоса».
Игра пройдет на стадионе «Георгиос Караискакис» в местечке под названием Пирей, что в 8 километрах от центра Афин.
Судить сегодняшнюю встречу будет бригада арбитров из Португалии во главе с Жоао Пинейру.
Немного статистики. Знаменитый «Олимпиакос» впервые достался в соперники азербайджанским командам, но с другими греческими клубами представители нашей страны встречались, и не раз. Интересно, что преимущество по забитым и пропущенным голам на стороне азербайджанских команд – 8:7.
Впервые клубы из Азербайджана и Греции встретились в еврокубках в сезоне 2012/13. Бакинский «Интер», ныне именующийся «Кешля», во 2-м квалификационном раунде Лиги Европы играл с «Астерасом» из города Триполис. И в Баку, и в Греции команды сыграли вничью 1:1, а в серии пенальти точнее оказались футболисты «Астераса». Впрочем, это неудивительно: за всю историю выступления в еврокубках азербайджанские клубы ни разу не выигрывали серию послематчевых пенальти. Во всех семи случаях соперники были хладнокровнее и проходили дальше.
Но вернемся к азербайджано-греческому противостоянию. Наверное, самой яркой и запоминающейся двухматчевой дуэлью было противоборство «Габалы» и «Панатинаикоса» в раунде плей-офф Лиги Европы сезона 2015/16. Не испытывавшая в те годы никаких финансовых проблем «Габала» на всех порах шла к своему первому и историческому выходу в групповой этап. Одолев трех соперников, на решающей стадии за выход в группу габалинцам выпало играть с клубом из Афин. В Баку команды сыграли вничью 0:0, а в Греции напряженный матч завершился со счетом 2:2, что вывело нашу команду в групповой раунд.
«Габала», несмотря на то, что была дебютантом, смотрелась достойно в группе. С греческим ПАОК подопечные Романа Григорчука дважды сыграли вничью 0:0. Могли набрать очки и в гостевом матче с российским «Краснодаром», но не использовали несколько опасных моментов – 1:2. И лишь против дортмундской «Боруссии» «Габала» была практически бессильна – 1:3, 0:4.
ПАОК досталось от азербайджанской команды и в сезоне 2016/17. На групповой стадии Лиги Европы «Карабах» дважды обыграл команду из Салоников – 2:0, 1:0. Агдамцы были близки к выходу из группы, но дважды проиграли итальянской «Фиорентине» и умудрились потерять целых пять очков в матче с чешским «Слованом». В результате в плей-офф вышли «Фиорентина» и ПАОК.
Ну а последняя на сегодняшний день встреча азербайджанских и греческих клубов состоялась в сезоне 2017/18. В 3-м квалификационном раунде Лиги Европы постепенно ослабевающая «Габала» вновь столкнулась с «Панатинаикосом» и на этот раз проиграла – 0:1, 1:2.
Итак, по разнице забитых и пропущенных мячей мы греков опережаем, но в квалификации они проходили дважды против одного успеха у азербайджанских команд. Удастся ли «Нефтчи» преподнести сенсацию и выбить грозный «Олимпиакос» из Лиги чемпионов, сравняв счет по победам в двухматчевых противостояниях?