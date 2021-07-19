Сегодня в 23:00 по бакинскому времени чемпион Азербайджана «Нефтчи» выйдет на первый матч 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов против греческого «Олимпиакоса».

Игра пройдет на стадионе «Георгиос Караискакис» в местечке под названием Пирей, что в 8 километрах от центра Афин.

Судить сегодняшнюю встречу будет бригада арбитров из Португалии во главе с Жоао Пинейру.

Немного статистики. Знаменитый «Олимпиакос» впервые достался в соперники азербайджанским командам, но с другими греческими клубами представители нашей страны встречались, и не раз. Интересно, что преимущество по забитым и пропущенным голам на стороне азербайджанских команд – 8:7.

Впервые клубы из Азербайджана и Греции встретились в еврокубках в сезоне 2012/13. Бакинский «Интер», ныне именующийся «Кешля», во 2-м квалификационном раунде Лиги Европы играл с «Астерасом» из города Триполис. И в Баку, и в Греции команды сыграли вничью 1:1, а в серии пенальти точнее оказались футболисты «Астераса». Впрочем, это неудивительно: за всю историю выступления в еврокубках азербайджанские клубы ни разу не выигрывали серию послематчевых пенальти. Во всех семи случаях соперники были хладнокровнее и проходили дальше.