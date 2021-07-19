Пашинян уволил замминистра обороны Армении
И.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян подписал указ об освобождении от должности заместителя министра обороны страны Сурена Саакяна, сообщают армянские СМИ.
Накануне решением Пашиняна первый заместитель начальника Генштаба Аршак Карапетян был назначен первым замминистра обороны.
Ранее указом президента Аршак Карапетян был снят с должности замглавы ГШ. Фактически он теперь будет исполнять обязанности главы Минобороны вместо Вагаршака Арутюняна, покинувшего этот пост также 20 июля.