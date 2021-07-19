Угроза дефолта в США

Управление Конгресса США по бюджету 21 июля представит свои оценки по поводу того, закончились ли у федерального правительства деньги на оплату счетов, что подготовит почву для битвы по поводу так называемого долгового потолка, пишет Reuters.

Речь идет о той сумме, которую власти могут занимать для того, чтобы рассчитываться по своим обязательствам, что можно сравнить с личным лимитом по кредитной карте. Поскольку правительство тратит больше уровня своих доходов, то работать оно может только с наращиванием долга. Сейчас потолок заморожен на уровне в 28,5 триллиона долларов до 31 июля. Если к этому моменту Конгресс не договорится поднять допустимый уровень заимствований, то министру финансов США Джанет Йеллен придется принять меры, чтобы избежать угрозы дефолта.

У Демократической и Республиканской партии есть разногласия по поводу путей решения ситуации. Республиканцы считают, что надо сокращать расходы, а демократы же полагают, что смягчение ограничений по заимствованиям не должно зависеть от дискуссий по поводу снижения трат. Если им не удастся прийти к консенсусу в вопросе госдолга, то это может привести к шатдауну — приостановке работы федеральных структур США. С такой ситуацией страна сталкивалась трижды за последние десять лет.

В июне глава Минфина США Йеллен заявляла, что неповышение потолка госдолга грозит стране катастрофическими последствиями для экономики, анонсируя исключительные меры по предотвращению дефолта. Она подчеркнула также перспективу усиления финансового кризиса в непростой период восстановления экономики после пандемии. Ранее республиканцы заявляли, что не поддержат увеличение госдолга, если президент США Джо Байден и демократы не согласятся снизить расходы.