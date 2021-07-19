Оставаясь приверженными политике корпоративной социальной ответственности, сотрудники компании AS Group Investment посетили 100 семей шехидов в Бейлаганском и Джалилабадском районах. В связи с Грубан байрамы сотрудники компании передали праздничные подарки семьям шехидов в селах Шахсевен, Миль, Бахар, Кябирли, Милабад, Болсулу, Алиназарли, Дуньямалылыар Белаганского района, и в селах Гёйтепе, Узунтепе, Баджираван, Адналы, Новрузалылы, Алар, Хазиябад, Гюнешли, Гюльмамедли Джалилабадского района.

Отметим, что с 27 сентября прошлого года, со дня написания самой славной истории нашей страны, AS Group Investment взяла на себя обязательство поддерживать нашу армию, граждан и государство. Компания оказывала поддержку нашим солдатам, сражавшимся во время войны на передовой, нашей армии и нашим гражданам, чьи дома были разрушены в результате вражеских ударов и которые были размещены в других селах и поселках, как продовольственным обеспечением, так и имеющейся на балансе компании техникой.

После победы в Отечественной войне компания AS Group Investment предоставила отремонтированную и обеспеченную всей бытовой техникой трехкомнатную квартиру в построенном ею комплексе Park Residence в Мингячевире семье шехида Ниязи Искендерова.

Кроме того, компания AS Group Investment пожертвовала 150 тысяч манатов фонду Yaşat, созданному для поддержки семей наших героев, погибших и раненых вОтечественной войне, и 300 тысяч манатов фонду «Возрождения Карабаха», созданному для поддержки восстановления освобожденных территорий.