Только на территории Якутии сейчас полыхают 273 лесных пожара. Их площадь растянулась на 1,3 миллиона гектаров. В столице региона, Якутске, дым от лесных пожаров заблокировал работу аэропорта и остановил речное движения по реке Лена. Жителям не рекомендовано открывать окна и вообще выходить из дома.

Пелена смога погрузила город в сумерки, повсюду ощущается запах гари. Загрязнение воздуха превысило нормативные показатели более чем в 100 раз. Более миллиона гектаров леса уже пожрано огнем. И когда все это закончится – прогнозов никто не дает.

Режим ЧС в Якутии был введен еще в конце июня, в начале июля местные жители создали петицию, обращаясь к Владимиру Путину, но с тех пор ситуация только ухудшилась – площади очагов увеличились, а огонь подошел к домам еще ближе. Часть жителей, не дождавшись помощи властей, организовали группы добровольных пожарных и сами уехали окапывать очаги, а оставшиеся в городах и селах собирают для них лопаты, бензопилы, продукты и топливо для машин.

К этому часу, по данным системы дистанционного мониторинга, в России горит свыше 3 миллионов гектаров. Из них больше половины никто даже не пытается потушить – у регионов попросту нет на это денег.

«Посудите сами, если бы из-за пожаров сокращалось количество алмазов, золота и прочих недр в Якутской земле, полыхали бы у нас пожары? Черта с два! Потушили бы вмиг», - пишут жители Якутии в социальных сетях.

С тушением пожаров получается не очень, но власти региона не складывают руки и откровенно «креативят». Руководитель и. о. генерального директора Республиканской больницы № 1 в Якутии издала распоряжение собрать деньги на тушение лесных пожаров с сотрудников учреждения.

«Учитывая пожелания сотрудников, рекомендовать устанавливать размер перечисляемых средств с учетом размера средней заработной платы: врачи – 500 рублей, средний и младший медицинский персонал – 300 рублей, прочий персонал – 150 рублей», - сказано в документе. И действительно, кто ж и профинансирует, как не медики.

По словам экспертов, в сфере охраны лесов от пожаров несколько системных проблем. Государство выделяет на содержание лесной отрасли 33 млрд в год, а необходимо примерно в три раза больше. Необходима техника, но главный дефицит – подготовленные к борьбе с огнем кадры.