Леса России снова в огне наш комментарий
Пожары бушуют в Якутии, Карелии, Пермском крае, Магаданской и Костромской областях. К тушению привлекают самолеты МЧС и волонтеров. Жителей населенных пунктов эвакуируют.
Только на территории Якутии сейчас полыхают 273 лесных пожара. Их площадь растянулась на 1,3 миллиона гектаров. В столице региона, Якутске, дым от лесных пожаров заблокировал работу аэропорта и остановил речное движения по реке Лена. Жителям не рекомендовано открывать окна и вообще выходить из дома.
Пелена смога погрузила город в сумерки, повсюду ощущается запах гари. Загрязнение воздуха превысило нормативные показатели более чем в 100 раз. Более миллиона гектаров леса уже пожрано огнем. И когда все это закончится – прогнозов никто не дает.
Режим ЧС в Якутии был введен еще в конце июня, в начале июля местные жители создали петицию, обращаясь к Владимиру Путину, но с тех пор ситуация только ухудшилась – площади очагов увеличились, а огонь подошел к домам еще ближе. Часть жителей, не дождавшись помощи властей, организовали группы добровольных пожарных и сами уехали окапывать очаги, а оставшиеся в городах и селах собирают для них лопаты, бензопилы, продукты и топливо для машин.
К этому часу, по данным системы дистанционного мониторинга, в России горит свыше 3 миллионов гектаров. Из них больше половины никто даже не пытается потушить – у регионов попросту нет на это денег.
«Посудите сами, если бы из-за пожаров сокращалось количество алмазов, золота и прочих недр в Якутской земле, полыхали бы у нас пожары? Черта с два! Потушили бы вмиг», - пишут жители Якутии в социальных сетях.
С тушением пожаров получается не очень, но власти региона не складывают руки и откровенно «креативят». Руководитель и. о. генерального директора Республиканской больницы № 1 в Якутии издала распоряжение собрать деньги на тушение лесных пожаров с сотрудников учреждения.
«Учитывая пожелания сотрудников, рекомендовать устанавливать размер перечисляемых средств с учетом размера средней заработной платы: врачи – 500 рублей, средний и младший медицинский персонал – 300 рублей, прочий персонал – 150 рублей», - сказано в документе. И действительно, кто ж и профинансирует, как не медики.
По словам экспертов, в сфере охраны лесов от пожаров несколько системных проблем. Государство выделяет на содержание лесной отрасли 33 млрд в год, а необходимо примерно в три раза больше. Необходима техника, но главный дефицит – подготовленные к борьбе с огнем кадры.
«Главное – не хватает людей. Деньги можно выделить. Например, в этом году правительство выделило 2,7 млрд из резервного фонда. Это прекрасно, но это не позволяет вовремя набрать и подготовить людей, а также гарантировать, что они будут долго получать стабильную зарплату. Это позволяет лишь закрыть какие-то дефицитные вещи: аренду самолета, покупку топлива. А людей взять неоткуда, хотя пожары тушат люди. Они должны получать зарплату, иметь страховку. Срочное выделение денег на приобретение чего-то – в какой-то степени популизм. Это не приводит к системным изменениям. Необходимо системное финансирование, которое должно быть в разы больше», - говорят специалисты.
Огромная проблема заключается и в том, что фактически ликвидировали всю систему предотвращения лесных пожаров. Авиационная охрана на федеральном уровне была разрушена. Ее остатки достались регионам, но регионы не смогли удержать ни парк воздушных судов, ни штат людей. За что и приходится сегодня платить – здоровьем людей. Экологическим ущербом. Миллионами гектаров «зеленого золота», обращающегося в пепел…