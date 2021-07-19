Партия сказала миллиардерам: «Делиться надо!» наш обзор
В то время как 10 самых богатых людей мира добавили 209 миллиардов долларов к своему чистому капиталу в первой половине 2021 года, самые богатые магнаты Китая обнаружили, что их совокупное состояние сократилось на 16 миллиардов долларов.
Магнатов Китая накрыла волна соревнования – кто больше потратит денег на благотворительность. Их щедрость поражает масштабами: глава Meituan Ван Син перевел 2,7 миллиарда долларов в акциях своему именному фонду развития науки и образования. Хуан Чжэн, гендиректор Pinduoduo, подарил образовательному фонду 1,85 миллиарда долларов.
Хэ Сянцзянь – основатель производства бытовой техники Midea и Сюй Цзяинь из Evergrande выделили на программы борьбы с бедностью, медицинское обеспечение удаленных от Пекина регионов, а также продвижение культуры по 975 и 370 миллионов долларов соответственно. И это еще далеко не полный список.
Пример Джека Ма, рискнувшего раздавать советы по работе госорганам, из-за чего он крепко получил по шапке от китайских властей, оказался поучительным. А намек Председателя Си, который в ноябре прошлого года призвал учиться у образцово-показательного китайского промышленника и филантропа конца XIX - начала XX века Чжан Цзяня, был понят и принят бизнес-сообществом Китая без дополнительных разъяснений.
Ко всему этому добавляется озабоченность китайской общественности растущим неравенством. Выступая в октябре прошлого года с речью о своих экономических планах, Си Цзиньпин признал, что развитие страны «не сбалансировано», и заявил, что конечной целью должно быть «общее процветание». То есть прямо предложил бизнесу поделиться доходами, которых более чем достаточно.
Времена, когда такие магнаты как Джек Ма, могли уверенно нарушать правила, чтобы ускорить рост своих компаний и бросить вызов интересам государственных банков – остались в прошлом. «Мы дали вам вырасти и обрести полное благополучие – теперь и вы помогите своему народу», - говорят в ЦК Коммунистической партии Китая миллионерам и миллиардерам. Что находит в их среде положительный, во всяком случае – на официальном уровне, отклик.
Одновременно руководство страны таким «бережным сдаиванием» решает и еще одну практическую задачу: где деньги – там и власть, делиться которой с китайскими миллиардерами Пекин совершенно не собирается. И арсенал подготовил соответствующий, от кнута до пряника, от жестких административных мер, как в случае с Джеком Ма, до поощрения филантропии и благотворительности, план. Иначе с крупным капиталом нельзя, не уследишь – он и государственное управление «съест», совершенно не поморщившись…