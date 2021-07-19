Отдел международной информации 16:56

В то время как 10 самых богатых людей мира добавили 209 миллиардов долларов к своему чистому капиталу в первой половине 2021 года, самые богатые магнаты Китая обнаружили, что их совокупное состояние сократилось на 16 миллиардов долларов. Магнатов Китая накрыла волна соревнования – кто больше потратит денег на благотворительность. Их щедрость поражает масштабами: глава Meituan Ван Син перевел 2,7 миллиарда долларов в акциях своему именному фонду развития науки и образования. Хуан Чжэн, гендиректор Pinduoduo, подарил образовательному фонду 1,85 миллиарда долларов.

Хэ Сянцзянь – основатель производства бытовой техники Midea и Сюй Цзяинь из Evergrande выделили на программы борьбы с бедностью, медицинское обеспечение удаленных от Пекина регионов, а также продвижение культуры по 975 и 370 миллионов долларов соответственно. И это еще далеко не полный список. Пример Джека Ма, рискнувшего раздавать советы по работе госорганам, из-за чего он крепко получил по шапке от китайских властей, оказался поучительным. А намек Председателя Си, который в ноябре прошлого года призвал учиться у образцово-показательного китайского промышленника и филантропа конца XIX - начала XX века Чжан Цзяня, был понят и принят бизнес-сообществом Китая без дополнительных разъяснений. Ко всему этому добавляется озабоченность китайской общественности растущим неравенством. Выступая в октябре прошлого года с речью о своих экономических планах, Си Цзиньпин признал, что развитие страны «не сбалансировано», и заявил, что конечной целью должно быть «общее процветание». То есть прямо предложил бизнесу поделиться доходами, которых более чем достаточно.