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Haqqin.az продолжает общественную дискуссию вокруг сложившейся пагубной ситуации на азербайджанских телеканалах. По большому счету, бедственное положение телеящика в нашей стране вызвало беспрецедентную для региона поголовную эмиграцию в Сеть. И собственными руками убивая на глазах зрителей телеканалы, прежние чиновники, отвечавшие за идеологическую работу, перенесли инструмент формирования общественного мнения и влияния в соцсети. Хотя еще в 2014-2015 годах haqqin.az неоднократно предупреждал о подобном неблагоприятном развитии ситуации на медиарынке. Однако в последнее время на азербайджанских телеканалах начались реорганизация и реформы, чувствуется попытка и отчаянные усилия дать толчок возрождению национального телеэфира. Как вернуть смотрибельность и популярность азербайджанским телеканалам? Как вернуть зрителя из интернета к телеящику? Хотя, с другой стороны, а нужно ли возвращать читателя к телевизору? Не хотим ли мы вновь повернуть вспять естественный исторический процесс? Редакция нашего сайта решила предоставить свою трибуну известным специалистам и экспертам в области телевидения. Почему азербайджанское ТВ пришло в упадок и как воскресить умершее ТВ? Первым автором новой рубрики в нашем прошлом выпуске стал известный тележурналист, один из основателей национального азербайджанского телеэфира, президент некогда популярного телеканала ANS Вахид Мустафаев. Вторым - известный тележурналист, в прошлом сотрудник AzTV, а ныне глава продакшн-студии "Izmedia" Идрис Гейдарли. Автор поделился своим видением сегодняшней ситуации на азербайджанском гостелеканале AzTV. Дискуссию продолжает сотрудник Академии наук, известный культуролог Эльчин Шамилли.

Есть масса исследований о ТВ как инструменте во внешней и внутренней политике, а также как коммерческой услуге или бизнес-продукте в экономике. Какова система ТВ, в роли компонента современной культуры? Слово «современной» — ключевое, потому что культура, условно говоря, имеет действующую часть и архивную. ТВ — инструмент и самовыражение именно действующей части культуры. Даже материалы про прошлое - это тоже интерпретация для будущего. Так должно быть. Но что мы наблюдаем в азербайджанском ТВ-пространстве? Культура живет в современном формате, если отвечает на вызовы современности. Иначе потребитель заменяет продукт местной культуры на чужой, региональный или глобальный. Закрыться от глобального формата невозможно, да и нужно ли? Дело не в патриотизме или космополитизме, а в качестве и востребованности информационного продукта. То есть речь о конкурентной способности. ТВ — оперативная площадка самовыражения национальной культуры, её коллективная лаборатория для будущего, её творческая галерея достижений, её поле поиска альтернатив целей и способов жизни. Так должно быть. Но что, повторюсь, мы наблюдаем в азербайджанском ТВ-пространстве? Актуальный (сегодняшний) формат культуры должен иметь современную картину и современный образ мира. Или его сформулируют концептуально и сформируют на практике — другие. Аллегорически это можно сравнить с воспитанием детей чужими для семьи людьми.

Если кто-то не имеет своих ценностей и ответов на вызовы жизни, то этот вакуум заполнят чужие носители знаний и силы. Сегодня борьба мировоззрений, картин мира транслируются через ТВ, формируя массовый сегмент сознания. Что предлагают наши ТВ-каналы, для осознания себя, нашего места в мире, наших ответов на глобальные вызовы? У нас есть собственные интерпретации? Или работают кальки чужих штампов и эталонов? Вот здесь и закрадывается подозрение, что болезни и недостатки нашей современной культуры взаимно выражаются и отражаются в системе ТВ. Культура имеет много этажей собственных ценностей и составляющих, в том числе и низовые субкультуры. Похоже, этот нижний этаж является привлекательной и массовой площадкой для ТВ - с точки зрения стремления угодить как вкусам этого сегмента, так и коммерческой составляющей в виде рекламы. Теперь главный вопрос к содержанию системы ТВ: азербайджанские каналы должны отражать по приоритету то, что просто есть, или то, что должно быть? «Должно быть» — это ценности, идеалы, новый человек. Это энергия для будущего. «То, что просто есть» — это инерция, это затухание. Так и произошло с советским культурным наследием, построенном по принципу единства трёх составляющих: «национальное — по форме, социалистическое — по содержанию, интернациональное – по духу». Физическая смерть таких деятелей культуры, как Муслим Магомаев, Эльдар Кулиев и особенно Таир Салахов, символически завершила период инерционной эксплуатации смыслов и форм советского измерения в нашей национальной культуре на протяжении последних 30 лет.