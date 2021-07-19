Азербайджанские телеканалы: нацию воспитывают чужие haqqin.az продолжает дискуссию

Haqqin.az продолжает общественную дискуссию вокруг сложившейся пагубной ситуации на азербайджанских телеканалах. По большому счету, бедственное положение телеящика в нашей стране вызвало беспрецедентную для региона поголовную эмиграцию в Сеть. И собственными руками убивая на глазах зрителей телеканалы, прежние чиновники, отвечавшие за идеологическую работу, перенесли инструмент формирования общественного мнения и влияния в соцсети. Хотя еще в 2014-2015 годах haqqin.az неоднократно предупреждал о подобном неблагоприятном развитии ситуации на медиарынке.

Однако в последнее время на азербайджанских телеканалах начались реорганизация и реформы, чувствуется попытка и отчаянные усилия дать толчок возрождению национального телеэфира. Как вернуть смотрибельность и популярность азербайджанским телеканалам? Как вернуть зрителя из интернета к телеящику? Хотя, с другой стороны, а нужно ли возвращать читателя к телевизору? Не хотим ли мы вновь повернуть вспять естественный исторический процесс?

Редакция нашего сайта решила предоставить свою трибуну известным специалистам и экспертам в области телевидения.

Почему азербайджанское ТВ пришло в упадок и как воскресить умершее ТВ?

Первым автором новой рубрики в нашем прошлом выпуске стал известный тележурналист, один из основателей национального азербайджанского телеэфира, президент некогда популярного телеканала ANS Вахид Мустафаев.

Вторым - известный тележурналист, в прошлом сотрудник AzTV, а ныне глава продакшн-студии "Izmedia" Идрис Гейдарли. Автор поделился своим видением сегодняшней ситуации на азербайджанском гостелеканале AzTV.

Дискуссию продолжает сотрудник Академии наук, известный культуролог Эльчин Шамилли.

Есть масса исследований о ТВ как инструменте во внешней и внутренней политике, а также как коммерческой услуге или бизнес-продукте в экономике. Какова система ТВ, в роли компонента современной культуры? Слово «современной» — ключевое, потому что культура, условно говоря, имеет действующую часть и архивную. ТВ — инструмент и самовыражение именно действующей части культуры. Даже материалы про прошлое - это тоже интерпретация для будущего. Так должно быть. Но что мы наблюдаем в азербайджанском ТВ-пространстве?

Культура живет в современном формате, если отвечает на вызовы современности. Иначе потребитель заменяет продукт местной культуры на чужой, региональный или глобальный. Закрыться от глобального формата невозможно, да и нужно ли? Дело не в патриотизме или космополитизме, а в качестве и востребованности информационного продукта. То есть речь о конкурентной способности.

ТВ — оперативная площадка самовыражения национальной культуры, её коллективная лаборатория для будущего, её творческая галерея достижений, её поле поиска альтернатив целей и способов жизни. Так должно быть. Но что, повторюсь, мы наблюдаем в азербайджанском ТВ-пространстве? Актуальный (сегодняшний) формат культуры должен иметь современную картину и современный образ мира. Или его сформулируют концептуально и сформируют на практике — другие. Аллегорически это можно сравнить с воспитанием детей чужими для семьи людьми.

Разбитые на улицах телевизоры

Если кто-то не имеет своих ценностей и ответов на вызовы жизни, то этот вакуум заполнят чужие носители знаний и силы. Сегодня борьба мировоззрений, картин мира транслируются через ТВ, формируя массовый сегмент сознания. Что предлагают наши ТВ-каналы, для осознания себя, нашего места в мире, наших ответов на глобальные вызовы? У нас есть собственные интерпретации? Или работают кальки чужих штампов и эталонов? Вот здесь и закрадывается подозрение, что болезни и недостатки нашей современной культуры взаимно выражаются и отражаются в системе ТВ.

Культура имеет много этажей собственных ценностей и составляющих, в том числе и низовые субкультуры. Похоже, этот нижний этаж является привлекательной и массовой площадкой для ТВ - с точки зрения стремления угодить как вкусам этого сегмента, так и коммерческой составляющей в виде рекламы. Теперь главный вопрос к содержанию системы ТВ: азербайджанские каналы должны отражать по приоритету то, что просто есть, или то, что должно быть?

«Должно быть» — это ценности, идеалы, новый человек. Это энергия для будущего. «То, что просто есть» — это инерция, это затухание. Так и произошло с советским культурным наследием, построенном по принципу единства трёх составляющих: «национальное — по форме, социалистическое — по содержанию, интернациональное – по духу». Физическая смерть таких деятелей культуры, как Муслим Магомаев, Эльдар Кулиев и особенно Таир Салахов, символически завершила период инерционной эксплуатации смыслов и форм советского измерения в нашей национальной культуре на протяжении последних 30 лет.

Рашид Бейбутов, Кара Караев, Ниязи, Фикрет Амиров... Ушли великие, оставив после себя бездну

Аналогично для постсоветской системы ТВ, которая не смогла создать содержательные концепции и формы своего выражения в новой реальности. Пока эксплуатировались советские модели или химеры из разных культур и времен. «Что» и «как» дальше? На вопрос «что» — отвечают сквозные вневременные темы и смыслы нашей культуры в столкновении с вызовами глобальной системы ценностей. При этом возникает проблема технологии и идеологии трансфера через ТВ-вещание наших ценностей культуры прошлого в настоящее. На вопрос «как» ответ дан в теории и концепции Сиявуша Дадаша (по идеям Худу Мамедова) -  через метод трансформации принципа традиционного ковра в современный продукт на языке глобальной культуры. Конкурентный продукт.

Подробнее об этом в следующей публикации.