Эльнур Мамедов, отдел экономики 17:13

Показатели торговых операций с зарубежными странами ясно показывают состояние экономики страны. Главное, конечно, баланс между экспортом и импортом, но не менее важное значение имеют и другие факторы – вплоть до того, что мы покупаем, а что продаем, и сколько. По итогам первого полугодия во внешнеторговых операциях в Азербайджане было задействовано 6,868 тыс. государственных и частных предприятий, 27,737 тыс. физических лиц, осуществляющих торговые операции со 171 страной. Как сообщает Государственный таможенный комитет, в целом за полугодие Азербайджан провел торговые операции с зарубежными странами на сумму 14,202 млрд долларов, что на 12% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Таким образом, общие показатели внешнеторговых операций выглядят успешными и говорят о восстановлении экономики страны после пандемийного кризиса.

А теперь перейдем к тому балансу, о котором говорили ранее. За первые шесть месяцев с начала года объем экспорта составил более 8,811 млрд долларов, а импорта – более 5,391 млрд долларов. За год экспорт вырос на 14,6%, а импорт - на 8%. В итоге во внешней торговле образовалось положительное сальдо в 3,42 млрд долларов, что на 26,8% больше, чем годом ранее. А это уже весьма внушительный вклад в платежный баланс, полугодовые итоги которого вскоре будут опубликованы Центробанком. В структуре экспорта основной объем (86,81%) вновь пришелся на нефтегазовый сектор, но в сегментах его наблюдаются заметные изменения. Так, экспорт сырой нефти составил 5,744 млрд долларов. При сокращении физического объема на 11,7%, стоимость экспорта сырья выросла на 7,6%. При всем этом доля сырой нефти в общем объеме экспорта составила 65,2%. И напротив, заметный рост наблюдается в экспорте нефтепродуктов. За рубеж реализовано 646 тыс. тонн нефтепродуктов на сумму 283 млн долларов. Физический объем продуктов переработки возрос на 6,5%, стоимость - на 73,6%, а доля их в общем экспорте составила 3,2%. И отдельно хочется остановиться на экспорте газа, который растет невиданно высокими темпами. За полугодие экспортировано 10,379 млрд кубометров газа на 1,586 млрд долларов. Объем экспорта увеличился на 57,3%, стоимость - на 25,9%. А доля газа в общем экспорте составила уже 18%, став вторым по значимости (после нефти) экспортным товаром Азербайджана. При этом в Турцию поставлено 6,293 млрд кубометров газа на 880,75 млн долларов, в Грузию – 1,99 млрд кубометров на 252,8 млн долларов, а в Иран более 84,5 млн кубометров газа на 3.2 млн долларов. Растут поставки и новым потребителям. Так, в Италию поставлено более 1,6 млрд кубометров газа на 362,99 млн долларов, в Грецию – около 266,5 млн кубометров на 69,17 млн долларов, а в Болгарию – 119,56 млн кубометров на 16,735 млн долларов. Таким образом, за 6 месяцев в Европу поставлено 2 млрд 12 млн 20,34 тыс. кубометров газа на сумму $448 млн 895,61 тыс.

Существенно возрос и объем ненефтяного сектора. Как заявил министр экономики Микаил Джаббаров, Азербайджан в первом полугодии увеличил экспорт ненефтяной продукции на 27,1% - до 1,16 млрд долларов. Еще больше возрос и экспорт ненефтяной промышленной продукции - на 40,1%. Но, к сожалению, этого не скажешь про помидоры, которые долгие годы занимали ведущие экспортные позиции. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель снизился на 24%. В результате общий объем экспорта помидоров за 6 месяцев составил 113 837 тонн на сумму 123,6 млн долларов против 148 833 тонн на сумму 162,316 млн долларов в прошлом году. Выявленные в конце прошлого года Роспотребнадзором недостатки устраняются с трудом. В целом же товарооборот между Азербайджаном и Россией возрос на 3,7% и составил 1,343 млрд долларов, но баланс при этом вновь складывается в пользу России. Так, экспорт азербайджанской продукции возрос на 10% и составил 418,506 млн долларов. Импорт российской продукции при росте на 1,1% составил почти 924 млн долларов. В целом в структуре импорта продовольственная продукция заняла 16,87%, табак и табачная продукция - 0,94%, фармацевтическая продукция - 4,7%, удобрения - 0,53%, пластмассы и изделия из них - 3,13%, древесина и продукция из нее - 2,68%, одежда и аксессуары – 1,99%, черные металлы и изделия из них - 6,62%, машины, механизмы, электрические аппараты, оборудование и запчасти к ним – 24,92%, транспортные средства и запчасти – 11,27%, мебель - 0,8%, прочее - 25,55%. При этом удалось на 29,1% сократить импорт молока, на 8,3% импорт масла, на 28,7% - импорт мяса.