У Никогосяна были связи и с Азербайджаном

Согласно источнику, Роман Никогосян планировал перевести деньги своему соратнику из преступной группировки «KavKaz Nation» Давиду Мордухаеву после его побега 10 июля из исправительного учреждения. Никогосян пытался уговорить свою мать вывести беглеца на машине из Нью-Йорка. В телефонном разговоре Мордухаев сказал Никогосяну, что спустился с пятого этажа по веревке, затем прыгнул с баржи в воду и доплыл до берега. Беглец сказал своему другу, что он «чуть не умер сегодня», и добавил, что власти «даже не узнают, что меня не будет еще неделю». По словам официальных лиц, беглеца арестовали еще до того, как он добрался до дома матери Никогосяна.

Новые данные всплыли после ареста Никогосяна в Калифорнии. Он будет экстрадирован в Нью-Йорк по обвинению в вымогательстве.