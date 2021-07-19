Врач назвала опасные для прививки от COVID-19 показатели в крови

Как отметила специалист, идти на вакцинацию нужно абсолютно здоровым, иначе последствия могут быть непредсказуемыми.

«Надо обязательно обратить внимание вот на какой показатель: нет ли увеличения числа лейкоцитов. Это первое. Второе — надо обязательно посмотреть, нет ли увеличения эозинофилов и базофилов. Почему? Потому что это показатель, который характеризует аллергию. Эозинофилов должно быть не более пяти, а базофилов — не более одного процента», — уточнила Калинина.

Она добавила, что при повышении одного из показателей стоит временно отложить вакцинацию. В таком случае необходимо посмотреть, есть ли какое-то изменение самочувствия. Максимальный временный медотвод, по словам врача, дают на месяц.

«Но если проблема не уходит, тогда врачи должны принять коллегиальное решение, можно ли допускать такого человека к вакцинации и какой именно вакциной его прививать. В некоторых случаях вакцинация рекомендована в условиях стационара — под наблюдением специалистов», — подчеркнула профессор.

Специфических ограничений по питанию после прививки нет, достаточно лишь в течение одного-двух дней не употреблять алкоголь. Помимо этого, после вакцинации не стоит «жариться на солнце», резюмировала Калинина.