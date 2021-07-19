Лавров: Россия будет твердо противостоять давлению США

В среду под председательством Сергея Лаврова состоялось заседание коллегии министерства иностранных дел РФ, на котором обсуждались российско-американские отношения.

США за последние годы спровоцировали беспрецедентное обострение отношений с Россией, заявил МИД РФ.

"В ходе обсуждения отмечалось, что по вине Вашингтона, спровоцировавшего за последние годы беспрецедентное обострение между нашими государствами, двусторонние отношения подошли к опасной конфронтационной черте", - говорится в сообщении.

Российское внешнеполитическое ведомство отметило, что Россия подвергается системному давлению, к которому США подтягивают союзников.

"Подобная линия Вашингтона, грубо нарушающая международное право, будет и далее встречать твёрдое противодействие в контексте отстаивания законных интересов Российской Федерации", - отметил глава МИД РФ.