Лавров: Россия будет твердо противостоять давлению США
США за последние годы спровоцировали беспрецедентное обострение отношений с Россией, заявил МИД РФ.
В среду под председательством Сергея Лаврова состоялось заседание коллегии министерства иностранных дел РФ, на котором обсуждались российско-американские отношения.
"В ходе обсуждения отмечалось, что по вине Вашингтона, спровоцировавшего за последние годы беспрецедентное обострение между нашими государствами, двусторонние отношения подошли к опасной конфронтационной черте", - говорится в сообщении.
Российское внешнеполитическое ведомство отметило, что Россия подвергается системному давлению, к которому США подтягивают союзников.
"Подобная линия Вашингтона, грубо нарушающая международное право, будет и далее встречать твёрдое противодействие в контексте отстаивания законных интересов Российской Федерации", - отметил глава МИД РФ.