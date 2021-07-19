За минувшие сутки в Азербайджане выявлено 225 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. По данным Оперативного штаба по борьбе с коронавирусом при Кабинете министров АР, 108 пациентов клиник выписаны после завершения лечения.

За прошедший день от осложнений имеющихся заболеваний скончались четверо человека, тестирование на коронавирус которых дало положительные результаты.

С конца февраля 2020 года в Азербайджане выявлено в общей сложности 339 062 случая заражения коронавирусом, из этого числа 331 537 человек благополучно прошли лечение, 4998 пациентов клиник скончались.

Лечение 2527 человек, зараженных COVID-19, продолжается в больницах особого режима.

За указанный период в стране было проведено 3 935 913 тестов на выявление коронавирусной инфекции, в том числе 6593 - за минувшие сутки.