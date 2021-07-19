Футбольная среда: «Нефтчи» играет в Афинах, «Сумгаит» - в Белграде

Сегодня сразу два азербайджанских футбольных клуба проводят свои первые матчи во 2-м квалификационном раунде еврокубков.

В 22:00 по бакинскому времени в Белграде на стадионе «Чукарички» начнется матч Лиги конференций между местным одноименным клубом и азербайджанским «Сумгаитом».

Третья команда чемпионата Азербайджана стартует со 2-го раунда. Судить сегодняшнюю игру будет бригада арбитров из Швейцарии во главе с Урсом Шнайдером. Ответная встреча пройдет в Сумгаите 29 июля.

Победитель этой пары в 3-м раунде сыграет с сильнейшим в противостоянии «Хаммарбю» (Швеция) – «Марибор» (Словения).

Ну а в 23:00 по бакинскому времени в Афинах, точнее в местечке Пирей, что в 8 километрах от центра греческой столицы, начнется первый матч 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов между «Олимпиакосом» и «Нефтчи». Судить встречу, которая пройдет на стадионе «Георгиос Караискакис», будет бригада арбитров из Португалии во главе с Жоао Пинейру.

Ответный матч пройдет на «Баксель Арене» 28 июля. Победитель этой пары сыграет в 3-м раунде с сильнейшим в дуэли словенской «Муры» и болгарского «Лудогорца». Проигравший отправится в 3-й раунд Лиги Европы, где встретится с неудачником пары 2-го раунда Лиги чемпионов «Мальме» (Швеция) – ХИК (Финляндия).