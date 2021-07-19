США договорились с Германией по «Северному потоку-2»

США и Германия достигли договоренностей по газопроводу «Северный поток-2», сообщила заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд, передает ТАСС. Детали должны быть обнародованы в ближайшие часы 21 июля, пояснила она.

«Сегодня мы обнародуем договоренность, которой мы достигли с германским правительством. Я могу предоставить вам здесь ряд деталей», — сказала Нуланд во время выступления в комитете по иностранным делам Сената Конгресса.

О том, что Вашингтон и Берлин близки к заключению соглашения по «Северному потоку-2», 19 июля сообщило Reuters. Одним из ключевых пунктов договоренностей может стать наращивание инвестиций этих стран, направленных на поддержку преобразования энергетики, повышения энергоэффективности и энергетической безопасности Украины.

20 июля Государственный департамент США признал, что американские санкции не смогли помешать строительству «Северного потока-2». По словам представителя ведомства, американские дипломаты обсуждали строительство газопровода с Германией, Украиной, Польшей и другими странами, которые могут «пострадать» от запуска газопровода. При этом, по данным СМИ, администрация президента США призвала Киев «помолчать» и не выражать недовольства из-за сделки с Германией по проекту.