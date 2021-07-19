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Процесс вакцинации в Азербайджане, а также контроль за соблюдением правил особого карантинного режима и проведением семейных торжеств обсуждались в ходе состоявшегося 21 июля заседания Оперативного штаба по борьбе с коронавирусом при Кабинете министров АР. Встреча прошла под председательством премьер-министра Азербайджана Али Асадова и при участии членов Оперштаба, глав органов исполнительной власти городов и районов, представителей правоохранительных органов и системы здравоохранения, сообщает АзерТАдж. Указав, что по распоряжению президента Ильхама Алиева в республике были задействованы все возможности для защиты здоровья населения, включая оказание финансовой поддержки органам здравоохранения, введение карантинных требований и иные меры административного характера, Асадов подчеркнул, что здоровье граждан страны являлось приоритетом в борьбе с пандемией, несмотря на влияние на экономику страны карантинных ограничений.

Премьер-министр напомнил, что наиболее эффективным средством борьбы с инфекцией является вакцинация. В связи с этим, согласно решению главы государства, были своевременно достигнуты договоренности об импорте в Азербайджан 15 миллионов доз вакцин от коронавируса, которые доставляются частями. Конечная цель - вакцинировать около 70% населения страны, отметил Асадов. В результате принятых мер уровень заражения снизился, статистика новых заболеваний (за сутки - ред.) к началу лета упала до двузначных цифр, увеличилось число выживших и количество свободных коек в медицинских учреждениях, сообщил азербайджанский премьер. С нарушениями при проведении свадеб будут бороться Соответственно, основываясь на благоприятной эпидемиологической ситуации в стране, и с учетом многочисленных обращений граждан, в первую очередь молодежи, с 1 июля 2021 года в республике было разрешено проведение свадеб и иных торжеств на условиях соблюдения правил карантинного режима. Однако мониторинги, проводимые в Баку и других городах и районах контрольными группами, включающими представителей Министерства внутренних дел, Агентства продовольственной безопасности и Государственной налоговой службы при Министерстве экономики, выявили, что не во всех случаях торжества проводятся в соответствии с требованиями методических указаний по профилактике заражения COVID-19 на предприятиях общественного питания и прочими постановлениями Кабинета министров. На совещании Оперштаба было отмечено, что правила в основном соблюдаются в местах проведения торжеств в Баку. Однако ограничение по количеству гостей не учитывается, участники не имеют ковид-паспортов, превышается время проведения церемоний, нарушаются санитарно-эпидемиологические нормы, и не применяется требование о вакцинации 80% сотрудников объектов общепита. Подобные факты наблюдаются и в других городах и регионах страны. В результате таких негативных явлений количество инфекций в последние дни по стране увеличилось. Более того, продолжение данной тенденции может привести к нежелательным последствиям. Как показывают результаты мониторинга, увеличение числа обращений граждан и рост случаев заражения требуют серьезных и неотложных мер.