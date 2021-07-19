Оказывается, в ряде иранских городов уже почти неделю продолжаются антиправительственные протесты. В социальные сети попали видео столкновений с полицией на улицах. Новостное агентство Fars сообщает об одном убитом и одном раненном полицейском в Бендер-Махшехр, портовом городе в провинции Хузестан на юго-западе страны. Есть сообщения о по меньшей мере двух убитых участниках протестов.

Причиной протестов стала острая нехватка воды в Хузестане. В Иране сейчас самая жестокая засуха за последние пятьдесят лет, что бьет по сельскому хозяйству страны, по экономике в целом и по судьбам конкретных людей и домовладений. Но недовольство имеет более глубокие корни, а лозунги протестующих выходят далеко за рамки требований решить водную проблему. Так, на видео из города Изе демонстранты скандируют: «Благослови Аллах душу Реза-шаха!» - взывая к памяти иранского монарха, свергнутого в ходе исламской революции 1978 года.

В Тегеране отмечены акции солидарности с Хузестаном, в ходе которых, в частности женщины в столичном метро кричали «Долой Исламскую Республику!», а ночью на улицах звучали призывы против аятоллы Али Хаменеи.

Антиправительственное новостное агентство активистов за права человека утверждает, что только за первые два дня недели по Ирану прошла по меньше мере 31 акция протеста, но подтвердить или опровергнуть эти данные не представляется возможным. Очевидно, однако, что прошедшие в июне выборы ничуть не разрядили общественную напряженность. Больше того, убедительная победа силовика-консерватора Ибрахима Раиси закрыла малейшую надежду на то, что тяжелая экономическая ситуация, в которой находится Иран и связанная в первую очередь с санкционной политикой США, в каком-то видимом будущем улучшится.