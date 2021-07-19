В Германии опасаются эпидемий и нашествия паразитов в зонах наводнения

Министерство внутренних дел Германии опасается возникновения эпидемий и нашествия паразитов в затронутых наводнением регионах на западе страны, что, в частности, связано с разложением туш животных, сообщило издание Spiegel со ссылкой на попавший в его распоряжение внутренний отчет ведомства.

Согласно изданию, в документе отмечен риск "эпидемий и нашествия паразитов", риск заражений возрастает, в частности, из-за повышения температуры и "разлагающихся туш животных". Кроме того, в отчете указано, что, по оценкам Немецкого Красного Креста (DRK), наблюдается нехватка медикаментов, есть и угроза дефицита запасов крови. Из-за большого количества мусора на пределе оказались мощности ряда мусоросжигательных заводов. Отмечается, что ранее власти уже выражали опасения из-за возросшего риска распространения COVID-19 в зонах наводнения.

Согласно отчету МВД, ущерб, нанесенный водо- и газопроводам, создал и проблемы со снабжением, при этом восстановление "может затянуться на несколько недель или, в некоторых случаях, на несколько месяцев". Упоминается в отчете и еще один риск: наводнение могло затронуть некие "боевые средства", которые находятся близ железной дороги в долине реки Ар в федеральной земле Рейнланд-Пфальц.

На прошлой неделе запад Германии оказался под властью циклона "Бернд", в середине недели мощные дожди обрушились на ряд районов Северного Рейна - Вестфалии и Рейнланд-Пфальца. Обильные осадки привели к резкому подъему небольших рек, что привело к разрушительным наводнениям в ряде районов. Жертвами удара стихии стали не менее 170 человек, инфраструктуре нанесен существенный урон.