Байден 30 августа примет Зеленского в Вашингтоне
Соединенные Штаты ожидают визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон 30 августа, заявила в среду пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, передает РИА Новости.
"Президент Байден с нетерпением ждет возможности встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом доме 30 августа 2021 года", - говорится в заявлении Псаки.
По ее словам, визит призван подтвердить "непоколебимую поддержку со стороны США суверенитета и территориальной целостности Украины".
Кроме того, добавила Псаки, предстоящий визит Зеленского "подтвердит тесное сотрудничество двух стран в области энергобезопасности и поддержку усилий президента Зеленского в борьбе с коррупцией и реализации программы реформ, основанной на общих демократических ценностях".