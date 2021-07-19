Эрдоган: «Турция не допустит вступления Кипра в НАТО»

Главное условие для вступления Республики Кипр в НАТО — это согласие Турции. Об этом заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, передает Aydinlik.

«Если мы не дадим здесь положительный ответ, Южный Кипр не сможет присоединиться к НАТО», — объявил глава Турции по итогам своего визита в Турецкую Республику Северный Кипр (ТРСК). Он отметил, что Турция не допустит вступления Южного Кипра в НАТО в обход своего вето, как это произошло в случае с принятием Греции в 1980 году.

Также турецкий лидер заявил, что его страна будет добиваться признания ТРСК в мире. По его словам, Турция — это единственная страна, которая стремится к стабильности и безопасности на Кипре.