Пентагон отчитался о выводе американских войск из Афганистана

Вывод войск США из Афганистана подходит к завершению, процесс проходит в безопасном режиме и закончится в срок, сообщил глава Пентагона Ллойд Остин во время брифинга, трансляция которого велась в аккаунте ведомства в Twitter.

По словам министра обороны, США вывели из Афганистана 95 процентов войск. Все американские базы за пределами Кабула передали афганским партнерам.

«Мы все еще на пути к завершению его к концу августа», — объяснил политик. Комментируя возможность возвращения в страну террористических организаций «Аль-Каида» и «Талибан», Остин отметил, что миссия в Афганистане еще не закончена и военные готовы ответить на угрозу в случае ее возникновения.