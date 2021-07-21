Обращаясь к истории, В.Ахмедов подчеркнул, что деление Карабах ского региона на нагорную и равнинную части, предпринятое при советской власти, имело чисто политическую подоплеку. Это было сделано с целью создания рычагов давления на азербайджанский народ.

«Создание Карабах ской экономической зоны, которая объединит нагорную и низменную части региона в едином экономическом пространстве, уникальное событие в истории Азербайджана. Это очень своевременное и крайне важное решение президента Ильхама Алиева», - заявил haqqin.az экс-вице-премьер, депутат Милли Меджлиса Вахид Ахмедов, анализируя указ главы государства о создании Карабах ской, а затем и Восточно-Зангезурской СЭЗ.

«Нынешнее решение о единой экономической зоне Карабаха и Зангезура имеет ключевое политическое и экономическое значение для защиты интересов государства. Азербайджан не претендует на чужие земли, но и распоряжаться своими, в том числе осуществлять административно-экономическое деление территорий, с которыми страна вошла в ООН и другие международные организации, намерен исключительно самостоятельно и в собственных интересах», - констатирует депутат.

Как считает В.Ахмедов, озвучивая планы по созданию СЭЗ на освобожденных территориях, Баку дает понять всем заинтересованным сторонам, что карабахский конфликт уже в прошлом. Если Армения хочет мира, то пусть признает территориальную целостность и международно признанные границы Азербайджана, указывает он.

«Сама по себе Карабахская экономическая зона - это крупный и с точки зрения инвестиций очень привлекательный проект. В него будут вложены солидные зарубежные инвестиции, а к реализации привлечены зарубежные специалисты. Намечается строительство нескольких аэропортов, транспортных магистралей, современной инфраструктуры и др. Карабах станет одним из самых развитых и процветающих регионов Южного Кавказа. И предпочтение будет отдано прежде всего инвесторам из стран, которые поддержали Азербайджан во время 44-дневной освободительной войны. Уже полным ходом идет строительство дорог, в котором участвуют турецкие специалисты», - отметил парламентарий.

Он напомнил, что в соответствии с грандиозным проектом экономическая зона охватит весь Карабах, а значит, восстановлению подлежат Ханкенди, Ходжавенд, Ходжалы и другие азербайджанские города, где сейчас временно размещены российские миротворцы.

«Этот проект сейчас на стадии разработки, однако уже известны его основные направления – подъем сельского хозяйства, создание промышленных районов, реализация перспективного туристического потенциала Карабаха, развитие других сфер. Обратите внимание, как быстро началось строительство на освобожденных территориях. И, учитывая, что из госбюджета на эти цели уже выделено 2 млрд манатов, процесс будет идти по нарастающей. Думаю, скоро мы узнаем, какие именно компании будут участвовать в создании СЭЗ», - предполагает он.

Освобожденные от оккупации земли, убежден В.Ахмедов, сыграют важнейшую роль в укреплении экономики Азербайджана. Уже в 2021 году карабахские земли дадут прирост экономике страны. «В годы оккупации 80% зерна Армения имела с захваченных азербайджанских территорий. Теперь мы сами будем обрабатывать наши поля и собирать урожай. И это только в сельскохозяйственной сфере. Нет сомнений, что спустя время благодаря Карабаху произойдет и промышленный рост», - уверен депутат.