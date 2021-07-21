Владимир Решетов, спецкор в странах Балтии и Польше 00:58

История, страницы которой помнят всё… Небольшой городок Хмельник в Швентокжиском воеводстве (в Польше Хмельников как минимум три, к тому же населенные пункты с таким названием есть еще в Украине и Беларуси) ныне малоизвестен, однако некогда стал местом важной битвы с монголами в первой их попытке завоевывать Европу. Кстати, название города впрямую отражено на гербе: на красном поле геральдического щита — три зеленых соцветия хмеля. Во главе того похода завоевателей с востока был внук Чингисхана — Бату-хан, или Батый, как его прозвали в Европе. В противостоянии у Хмельника монголы были под предводительством военачальника Байдара, а польскими войсками командовали краковский воевода Влодзимеж и сандомирский - Пакослав. Исход битвы решил обманный маневр монголов, изобразивших «позорное бегство». Поляки были этим дезориентированы, и когда их внезапно атаковала из засады другая часть монгольского войска, стало ясно, что поражение неминуемо. В бою погиб воевода Влодзимеж. Неподалеку от места битвы стоит памятный знак.

До Второй мировой войны это был типичный еврейский штетл — местечко, где веками сохранялся традиционный уклад жизни потомков Авраама и Моисея. Сейчас здесь бережно хранят память об уничтоженных во время Холокоста местечковых евреях и их культуре. Реставрирована бывшая синагога, в ней теперь действует музейно-образовательный центр высокого европейского уровня. Недавно открыт памятник еврейским семьям, убитым нацистами в годы Второй мировой. Варшавский музей истории польских евреев POLIN недавно отметил наградой музейно-образовательный центр в Хмельнике под названием «Швентокжиский штетл» за его вклад в сохранение памяти и популяризацию истории польских евреев. Город, который растет на энергии солнца Но отвлечемся от истории 780-летней и более близкой давности. Сейчас Хмельник - городок с населением чуть больше 3 тысяч человек, похожий на многие такие же небольшие населенные пункты Польши. В окрестностях его раскинулись бесконечные поля пшеницы и ржи, здесь работает множество предприятий самых разных отраслей. Особая статья дохода города — санатории, пансионаты и спа-отели в окрестностях. Здесь много мест с источниками целебных минеральных вод, куда после отмены пандемических ограничений вновь охотно стремятся поляки. Во время поездки сам видел полный отдыхающими семьями с детьми прекрасный спа-отель «Солнечный родник», расположенный в 18 километрах от Хмельника в местечке Буско-Здруй. Город умело пользуется фондами Польши и средствами Европейского союза. Инвестиции идут на утепление домов и общественных зданий, в том числе больниц, на строительство обводных дорог, водоводов, освещение улиц самого Хмельника и других административно-территориальных единиц, называемых в Польше гминой.

Из средств гмины финансируются и возобновляемые источники энергии. Сейчас в стране очень популярны так называемые фотовольтаики или, говоря по-русски, панели для сбора солнечной энергии и последующего превращения ее в переменный ток, который идет на отопление в холодное время года и на кондиционирование воздуха жарким летом. В отличие от солнечных батарей, которые служат только для нагрева воды, панели превращают энергию Солнца в электричество и используют ее гораздо шире. Популярность установки таких панелей, которые чаще всего занимают почти всю площадь по обеим сторонам крыши частного дома, сейчас в Польше переживает настоящий бум. Дело в том, что правительство, поощряя население к этому, дает скидки для приобретения недешевого оборудования. Но после двадцати лет эксплуатации отопление дома таким источником уже не будет стоить полякам ни гроша. Более того, государство обязуется платить частникам домов с панелями за производство излишков электроэнергии. Активно занимаются кредитованием местных домовладельцев и здешние банки. Выдаются немалые суммы на приобретение возобновляемых источников энергии, на реконструкцию домов, на развитие крестьянской деятельности. Стоит напомнить, что Польша - одна из немногих стран Европы, которая отказалась от первоначального плана переходить на евро и продолжает оперировать своей национальной валютой — злотым. Легендарная гордость поляков нашла отражение и в этой сфере. В центре Варшавы на здании Национального банка размещен огромный баннер с портретами выдающихся поляков - гениального Коперника, первого президента Падеревского и основателя государства маршала Пилсудского. На их фоне текст - «Заботимся о ценности польских денег». Я обратил внимание, что патриотическое воспитание начинается здесь с раннего возраста. При входе в одно из подразделений банка в жаркий июльский день стояла группа школьников младших классов — они ожидали экскурсии в отдел монетной коллекции. Азербайджан: Рембрандт и далее везде В Варшаве, куда я приехал после Хмельника, у меня было две цели: посетить выставку «Мир Рембрандта» в Королевском замке и по совету моего польского коллеги Томаша найти магазин товаров из Азербайджана.

Экспозиция с именем великого голландского живописца порадовала своим масштабом и грамотным научным подходом. Здесь был представлен всеобъемлющий взгляд на основные темы не только голландской живописи, но и отраженные в ней приметы времени: от батальных морских сцен, придворных портретов до сельских пейзажей, от зимнего катания на коньках до военных эпизодов, натюрмортов, от войн за далекие колонии до карт мира, книг, а также раритетных ружей, алебард и шпаг. На выставке сотни экспонатов, происхождение которых объяснялось экспансией тогдашних голландцев по всему миру, в самые дальние его уголки. И подумать не мог, что в поле их интересов окажется и Азербайджан. Представьте мое удивление, когда я увидел восточный тканый ковер ручной работы со знакомым узором. Рядом надпись: «Южный Кавказ. Ковер Карабах. Около 1900. Коллекция фонда Тересы Саакян».

Понятно, что это был неожиданный привет из Азербайджана. Впрочем, я послал фото своему коллеге в Баку, который усомнился в принадлежности ковра мастерам Карабаха. Его вердикт был тверд — ковер из Губы. Так или иначе, меня заинтересовала личность собирательницы Тересы с армянской фамилией, частная коллекция которой считается самой крупной в мире. Кто вы, пани Саакян? Она была уроженкой Варшавы, родилась в 1915 году в столице Польши и происходила из польской семьи Шмидтов. В 1938 году вышла замуж за армянина с персидским паспортом, который был знатоком культур Востока, экспертом в области ковроткачества и владельцем антиквариата восточных ковров в Варшаве. В 1939 году супруги переехали в Вену, чтобы потом, после войны, осесть в Бельгии. Увлекшаяся культурой Востока, Тереса вместе с мужем собрала более 600 ценнейших ковров и других произведений восточного и европейского ткаческого искусства. Но главным плодом их собирательства была немалая коллекция ковров. Вторым мужем польки был голландец ван Бастелаер. В браке с ним она вернула свою девичью фамилию, став Тересой Шмидт ван Бастелаер, с которой и прожила до конца своей жизни. Чтобы сохранить уникальную коллекцию, в 1993 году основала свой Фонд Тересы Саакян, основной целью которого является собирание, сохранение и проведение выставок восточных ковров. Все собрание фонда находится в «Дворце Под жестяной крышей» Королевского замка. Самое ценная его часть — это 628 восточных ковров и тканей XVIII- XX веков, и среди них - более 400 именно кавказских. Кроме ковров с Южного Кавказа в коллекции, делающей Варшаву одним из крупнейших владельцев собраний тканых шедевров, есть ковры из Персии, Турции, Средней Азии, Китая, выполненные в разных техниках — килима, зили, верни, вышивки, в том числе сузани. Азербайджанский музей ковра в Баку, единственный в своем роде в мире, безусловно, может смело конкурировать с коллекцией Шмидт ван Бастелаер. Тем не менее ее вклад в сохранение уникального наследия Южного Кавказа, в том числе Азербайджана, заслуживает уважения. И снова след Азербайджана. Современный

Ковры коврами, но меня интересовал современный аспект присутствия Азербайджана в Европе, в данном случае в Польше. Не сразу, но все-таки нашел Торговый дом Азербайджана в центре Варшавы. Достаточно большое, хорошо кондиционированное в жару помещение с полками, заставленными вином, соками, вареньем, специями, чаем из Азербайджана говорит о серьезном присутствии страны в одной из крупнейших столиц Евросоюза. Продавец Алина, которая любезно ответила на мои вопросы, сказала, что Торговый дом Азербайджана открыт вот уже три года. Спрос на продукцию есть, и он стабилен. Сама она родом из Украины, из города Хмельницкий. Студентка, перешла на 3-й, последний курс Варшавского университета факультета журналистики. Закончит — будет бакалавром. Если пойдет на магистра — надо будет учиться еще два года. Попала она в Варшаву не случайно: 20-летняя девушка со школьной скамьи стремилась в Польшу.

Как рассказала Алина, имея польские корни, она задумала получить заветную «карту поляка» - документ, позволяющий людям с польским происхождением из бывшего СССР иметь многие льготы в Польше, в том числе бесплатное обучение в любом вузе. Сначала, конечно, начала учить язык. Все удалось, и целеустремленная Алина поступила в престижный Варшавский университет. Практику проходила по части маркетинга. В Торговом доме Азербайджана работает два месяца, и здесь ей все нравится. И ее здесь ценят – как же, работник, владеющий четырьмя языками — родным украинским, русским, польским и английским. Алина сообщила, что покупатели продукции из Азербайджана в основном поляки, но немало и иностранцев. Есть и регулярно покупающие азербайджанские вина, чай, варенье, соки и бренди дипломаты. Недавно этот Торговый дом посетили представители посольства Марокко и сделали хорошие покупки. Кстати, мой коллега, польский журналист Томаш, часто бывает именно здесь, приобретает вина, варенья, гранатовый сок, бренди. Он уверенно хвалит здешний ассортимент. Насколько я понял, известность этого уголка Азербайджана в Варшаве постоянно растет. И меня как почитателя этой страны не радовать это не может. Кстати, и в Риге есть магазин, который предлагает радушный азербайджанский сервис и настоящие продукты из Азербайджана. Продавец Рамиз, молодой человек из азербайджанской семьи, но родившийся уже в Латвии, владеет магазином со скромным названием «Свежее мясо» в центре прибалтийской столицы. Своим бизнесом он доволен. В его магазине можно найти не только халяльную мясную продукцию, в ассортименте и азербайджанский чай, специи, сладости. По словам Рамиза, здесь уже сформировался круг постоянных клиентов, причем не только азербайджанцев. Несмотря на сложные, все еще пандемические времена, у него все идет хорошо.

Маски-шоу отменяется Пандемия пока что отступила и в Латвии, и в Литве, и в Эстонии. Легче, если образно говорить об этом, стало дышать и в Польше. Здесь, несмотря на сохраняющиеся требования входить в торговые центры, вокзалы, кафе, рестораны, другие общественные места с защитной маской на лице, все же видно, что угроза заражения коронавирусом значительно снижена. Действует так называемый Covid-19-евросертификат. Правда, я не встречался с требованием предъявить его, кроме случаев посадки на международный транспорт. Справедливости ради замечу, что в Королевском замке все же пришлось ходить по выставке, прикрыв рот и нос. Так же были экипированы все служители и полицейские, дежурившие на экспозиции ценных картин и музейных предметов. Что касается польской провинции, то по прибытии в отель на юго-востоке страны мне перед регистрацией нужно было бесконтактно измерить температуру. Отмечу, что ношение маски в этом гостеприимном месте для отдыхающих не было обязательным. То же самое я видел и на концерте в Хмельнике, когда лишь у двух зрителей в течение музыкального представления были надеты маски. Кстати, никакой дистанции между креслами и сидящей публикой не было — все как до пандемии. В Варшаве, где я перед отъездом побывал на концерте в Hard Rock Cafe, все присутствующие о масках, похоже, забыли — все мы вернулись в старые добрые, допандемические времена. Радуга – символ равноправия или вседозволенности?.. Одна из примет времени, которая все чаще бросается в глаза, когда попадаешь в Европу западнее Латвии — символика ЛГБТ+-сообщества. Люди разного пола с характерными разноцветными прическами, с сумками через плечо типа «шоппер» радужной расцветки, обнимающиеся и целующиеся на улицах девушки - в общем, то, что мне как человеку старшего поколения трудно принять.