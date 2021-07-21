У нападающего «Нефтчи» Намика Алескерова несколько переломов в области носа и в лобной части. Об этом после матча с «Олимпиакосом» (0:1) заявил главный тренер «Нефтчи» Самир Абасов, передает корреспондент haqqin.az из Афин.

Напомним, Намик получил травму после грубейшего фола Мохаммеда Камары и вынужден был покинуть поле. Сам Камара был удален с поля.

«После полного обследования станет ясно, на какой срок мы его потеряли. Очень обидно, ведь у нас и так мало игроков», - заявил Абасов.