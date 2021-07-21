Самир Абасов: «Мне удалось угомонить греческих болельщиков и их тренера»

«Впереди у нас вторая игра. Подготовимся лучше и выйдем с еще большей мотивацией, - говорит наставник. - Прошу наших болельщиков подготовиться так же хорошо, как и мы. Мы будем очень нуждаться в поддержке болельщиков с первой до последней минуты.

Мы не теряли надежды, что можем пройти «Олимпиакос». Не опустили руки перед этим матчем. Ждем ответной игры, чтобы пройти этого соперника. Все может быть. Можем и не пройти, но очень постараемся.

Наша команда справилась с задачей. Но одной игры мало, подождем вторую встречу.

Наши игроки - молодцы. Они смогли преодолеть это напряжение. И настрой, и мотивация были на высшем уровне. Сыграли совсем неплохо.

Не помешала ли команде моя эмоциональность и споры с болельщиками? Думаю, что это, наоборот, помогло. Это тот Cамир, которого вы знаете. Измениться мне сложно. Думаю, что я передал энергию команде. Были диалоги с болельщиками и тренером соперников. Думаю, мне удалось их угомонить. Порой поведение соперников вынуждало меня быть эмоциональным.

Красная карточка Мерта Челика изменила игру. До этого преимущество было у нас. Соперник полностью отошел в оборону. После их удаления мы заиграли лучше. Красная Мерта стала переломным моментом. Вынуждены были больше бегать вперед-назад и больше уставать. Это футбол, что поделать. Мерт - молодой парень, поддержу его. У меня тоже были такие красные карточки.

Мы должны не забывать реальность. Команда такого уровня, как «Олимпиакос» в ответной игре может предложить другой футбол. Мы не должны обманываться. У них такая обойма игроков, что в Баку они могут сыграть иначе. Сегодня мы смогли проявить себя. Справились за счет мотивации и характера. Но во второй игре многое вновь будет зависеть от соперника. От их игры и настроя.

Да, в конце матча Эмин Махмудов устал. Я вчера еще сказал, что мы не смогли провести хороший подготовительный сбор по причинам, которые не зависели от нашего клуба. Игроки сборных поздно присоединились. В целом, некоторые игроки тренировались пару недель, а нужно 4-6 недель».