Одна из сборных отказалась от участия в Олимпиаде

Сборная Гвинеи отказалась от участия в Олимпиаде в Токио из-за коронавируса. Об этом сообщил министр спорта страны Санусси Бантама Соу, передает РИА Новости.

По его словам, правительство, озабоченное сохранением здоровья гвинейских спортсменов, приняло решение, что команда не будет участвовать в соревнованиях.

Как сообщил близкий к правительству страны источник, истинная причина принятия решения не отправлять одну команду из пяти человек в Японию состоит в недостатке средств для покрытия расходов.

В команду Гвинеи вошли Фатумата Яри Камара (борьба), Мамаду Самба Бах (дзюдо), Фатумата Ламарана Туре и Мамаду Тахиру Бах (плавание) и Айссата Дин Конте (легкая атлетика, бег на 100 метров).