Сегодня в Азербайджане отмечается День национальной печати и журналистики. 22 июля 1875 года, вышел в свет первый номер газеты «Экинчи», учрежденной одним из выдающихся представителей движения просвещения своего времени Гасан беком Зардаби, и тем самым были заложены основы национальной печати в Азербайджане.

«Экинчи» заложил фундамент истинной демократической и народной прессы на азербайджанском языке, газета, всего 56 номеров которой увидел свет, стала глашатаем народа, знаменосцем азербайджанской журналистики. Газета, взявшая на себя миссию просвещения, за короткий срок завоевала популярность и среди интеллигенции, и среди простых людей. Не случайно, что выдающиеся деятели и писатели того времени сотрудничали с газетой, периодически писали для нее статьи. Однако, в 1877 году царская власть закрыла издание, и газета прекратила свое существование.

С 1998 года, после отмены цензуры, 22 июля отмечается в Азербайджане как день национальной прессы.