Институт в Ухане заявил, что нет доказательств утечки коронавируса из лаборатории

Уханьский институт вирусологии никогда не разрабатывал, не создавал искусственно и не допускал утечки коронавируса из лаборатории, заявил глава расположенной в институте Уханьской национальной лаборатории биобезопасности Юань Чжимин.

«До 30 декабря 2019 года Уханьский институт вирусологии не сталкивался и не изучал SARS-CoV-2», – приводит слова ученого ТАСС.

«Во-вторых, Уханьский институт вирусологии никогда не разрабатывал, не создавал и не допускал утечки SARS-CoV-2. В-третьих, до настоящего момента никто из сотрудников или студентов института не заражался коронавирусом», – указал Юань Чжимин.

Он также отметил, что внутри академического сообщества существует консенсус, что коронавирус имеет естественное происхождение. Глава лаборатории также подчеркнул, что на данный момент нет ни одного доказательства, которое могло бы доказать теорию об искусственном происхождении вируса или его утечки из лаборатории.

В прошлый четверг глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус назвал «преждевременным» отказ от версии об утечке коронавируса из лаборатории. Он призвал Китай к транспарентности, открытости и сотрудничеству, особенно в отношении информации и первичных данных, которые запрашивали на раннем этапе пандемии.