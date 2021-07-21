Таджикистан проверяет боеготовность армии

В Таджикистане в рамках учений по проверке боевой готовности "Граница - 2021" в ночь на четверг были подняты все подразделения вооруженных сил и силовые структуры страны.

Интерфакс сообщает, что вооруженные силы и силовые структуры страны были подняты по приказу президента Таджикистана Эмомали Рахмона.

Министр обороны республики Шерали Мирзо заявил, что в военных учениях задействованы более 230 тыс. человек. Министр доложил Рахмону, что по тревоге были подняты и приведены в полную боевую готовность все подразделения вооруженных сил - более 130 тыс. офицеров и солдат запаса - и силовых структур страны численностью 100 тыс. человек личного состава.

"В ходе учений в назначенные места передислоцировано 1023 единицы бронетехники, 3167 единиц специальной автомобильной техники, 447 единиц артиллерийских установок, пушек и минометов, 254 единиц средств противовоздушной обороны, 45 единиц самолетов и боевых вертолетов", - говорится в сообщении министра обороны.