Режиссера церемонии открытия Олимпиады уволили за шутки о Холокосте

Режиссер церемонии открытия летних Олимпийских игр в Токио, артист комедийного жанра Кэнтаро Кобаяси был уволен после того, как в интернете начали курсировать записи его выступлений 1998 года, в которых он иронизирует над Холокостом. Об увольнении Кобаяси сообщил оргкомитет Олимпиады в четверг, 22 июля, накануне открытия Игр, передает Дойче велле.

"Выяснилось, что в прошлом во время своих выступлений Кобаяси насмехался над трагическим эпизодом истории", - пояснила решение оргкомитета Олимпийских игр в Токио его глава Сэйко Хасимото, добавив, что Кобаяси извинился за свои слова и подал в отставку по собственному желанию.

"Как отметили многие, мои высказывания были действительно совершенно неуместными. Я раскаиваюсь и приношу глубочайшие извинения", - процитировала Хасимото заявление режиссера.

На появившейся недавно в Сети видеозаписи выступления 1998 года Кэнтаро Кобаяси разбрасывает бумажные фигурки человечков и предлагает "поиграть в Холокост".