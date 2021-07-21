Ученые оценили эффективность западных вакцин от «дельта»-штамма

Полная вакцинация препаратами консорциума Pfizer и BioNTech и компании AstraZeneca дает высокую защиту от дельта-варианта коронавируса, свидетельствуют результаты исследований, опубликованные изданием The New England Journal of Medicine («Медицинский журнал Новой Англии»).

Согласно публикации, специалисты провели анализ течения заболевания среди пациентов, привитых данными вакцинами в Англии. По его результатам было установлено, что в случае заражения «дельта»-вариантом вакцинация двумя дозами препарата дает практически тот же уровень защиты, что и при заражении «альфа»-вариантом, который появился в Великобритании и получил особенное распространение в начале 2021 года, передает ТАСС.

Так, вакцинация двумя компонентами препарата Pfizer и BioNTech давала защиту 88% при заражении «дельта»-штаммом по сравнению с 93,7% при варианте «альфа». Две дозы вакцины AstraZeneca давали защиту на уровне 67% при дельта-штамме и 74,5% – при «альфа»-варианте.

«Эти выводы говорят в пользу усилий по вакцинации двумя дозами препарата представителей уязвимых групп населения», – подчеркнули авторы.